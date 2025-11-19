Расходы госбюджета выросли на 19%: на оборону направили 63% всех средств

За январь-октябрь 2025 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 3,16 трлн грн, что на 507,2 млрд грн (на 19,1%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в октябре было израсходовано 346,8 млрд гривен, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Расходы общего фонда государственного бюджета на безопасность и оборону за январь-октябрь 2025 составили 2 трлн грн или 63,3% от всех расходов общего фонда. В том числе в октябре было израсходовано 220,6 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины от 14 ноября 2025 года.

В структуре расходов по экономической классификации наиболее направлено:

1,26 трлн грн — на оплату труда с начислениями (в том числе в октябре — 133,1 млрд грн) или 39,9% от общего объема расходов, затраченных за январь-октябрь 2025 года (против аналогичного периода прошлого года выросли на 220,7 млрд грн или на 21;

524,4 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в октябре — 49,4 млрд грн) или 16,6% от общего объема расходов, что на 58,4 млрд грн или на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средства были направлены, в частности, на:

трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

социальная защита детей и семей, защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;

выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

458 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг (в октябре — 60,7 млрд грн) или 14,5% от общего объема расходов. Средства были направлены, в частности, на:

поддержку Вооруженных сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг;

перечисление Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

384,4 млрд грн — на субсидии и текущие трансферты предприятиям, учреждениям, организациям (в октябре — 37,3 млрд грн) или 12,1% от общего объема расходов. Средства были направлены, в частности, на:

приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины;

обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства;

обеспечение медицинских мер отдельных государственных программ и комплексных мер программного характера;

279,9 млрд грн — на обслуживание государственного долга (в октябре — 33,6 млрд грн) или 8,8% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 36,3 млрд грн или на 14,9%);

156,3 млрд грн — на трансферты местным бюджетам (в октябре — 16,9 млрд грн) или 4,9% от общего объема (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 9,3 млрд грн, или на 6,3%).