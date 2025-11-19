За прошедший месяц украинцы приобрели 3114 ед. легковых автомобилей, ввозимых из Китая. Это в 2,6 раза больше по сравнению с октябрем 2024 года, сообщает Укравтопром.
Авто из Китая: что выбирали украинцы в октябре
Какие авто выбирали
Из этого количества: новых — 2512 ед. (+157%); б/у — 602 ед. (+164%) ед. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 92%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 441 ед;
- BYD Song Plus — 391 ед.;
- BYD Leopard 3 — 261 ед;
- ZEEKR 7X — 169 ед.;
- BYD Sea Lion 07 — 150 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из КНР
- ZEEKR 001 — 57 ед.;
- BYD Sea Lion 07 — 45 ед.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 36 ед;
- ZEEKR 7X — 33 ед.;
- AUDI Q4 — 30 ед.
