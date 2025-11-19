Multi от Минфин
19 ноября 2025, 11:38 Читати українською

Илон Маск вернулся в Вашингтон после конфликта с Трампом

Илон Маск снова появился в Белом доме, что стало знаковым сигналом потепления отношений между самым богатым человеком мира и президентом США Дональдом Трампом. После нескольких месяцев напряженности и публичных споров по поводу бюджетной политики, техномиллиардер посетил торжественный ужин в честь наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда ибн Салмана. Об этом сообщает Bloomberg 19 ноября.

Илон Маск снова появился в Белом доме, что стало знаковым сигналом потепления отношений между самым богатым человеком мира и президентом США Дональдом Трампом.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ужин с титанами бизнеса

Мероприятие собрало элиту мирового бизнеса и политики. Помимо Маска, среди гостей присутствовали генеральный директор Apple Тим Кук, глава NVIDIA Дженсен Хуанг, основатель Salesforce Марк Бениофф и инвестор-миллиардер Билл Акман.

Компанию бизнес-лидерам составили звезда футбола Криштиану Роналду, а также ключевые фигуры Республиканской партии — вице-президент Джей Ди Венс и спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Такая концентрация влиятельных лиц подчеркивает важность визита саудовского принца, однако именно возвращение Маска в орбиту Трампа привлекло наибольшее внимание обозревателей.

От взлета до падения политического влияния

Влияние Илона Маска на политику США достигло своего пика в начале 2025 года. Тогда он фактически возглавлял направление сокращения государственных расходов через так называемый Департамент правительственной эффективности (DOGE). Маск также был крупнейшим финансовым донором предвыборной кампании Трампа в 2024 году.

Однако в мае ситуация кардинально изменилась. Маск покинул Белый дом, после чего между ним и президентом возник публичный конфликт. Причиной раскола стал законопроект Трампа о снижении налогов, который, по мнению Маска, создавал чрезмерную нагрузку на бюджет и увеличивал дефицит.

Разочарование политикой было настолько сильным, что Маск даже угрожал создать третью партию, чтобы бросить вызов «дуополии» демократов и республиканцев, заявив, что он сделал достаточно для поддержки последних. Впрочем, представители партии, в частности вице-президент Венс, активно работали над тем, чтобы вернуть расположение миллиардера.

Бизнес-риски для Tesla

Активная политическая деятельность Маска имела свою цену для его основного бизнеса. Бренд Tesla понес репутационные потери: часть потребителей начала ассоциировать электромобили компании с правой политической риторикой Маска. Инвесторы, в свою очередь, выражали обеспокоенность, что работа в Вашингтоне отвлекает гендиректора от инноваций.

Председатель совета директоров Tesla Робин Дэнхолм отметила, что Маск имеет широкую свободу действий в отношении участия в выборах, но при одном условии — он должен выполнять целевые показатели эффективности, к которым привязан его компенсационный пакет стоимостью 1 триллион долларов.

Сложные отношения Маска и Саудовской Аравии

Возвращение Маска именно на ужин с Мохаммедом ибн Салманом является интересным фактом, учитывая историю их взаимоотношений.

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) является одним из крупнейших инвесторов в мире технологий. В прошлом отношения между Маском и PIF были напряженными. В частности, в 2018 году именно переговоры с саудовским фондом стали основой для печально известного твита Маска о выкупе акций Tesla, что привело к судебным искам от регуляторов США.

Кроме того, Саудовская Аравия является мажоритарным владельцем компании Lucid Motors — прямого конкурента Tesla на рынке люксовых электромобилей. Присутствие Маска на этой встрече может свидетельствовать о поиске новых точек соприкосновения или потенциальных инвестиционных возможностей на фоне глобальной конкуренции.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
