Майкл Бьюрри не покидает рынок: звезда «Игры на понижение» объяснил изменения в работе своего фонда

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 ноября 2025, 10:52 Читати українською

Майкл Бьюрри не покидает рынок: звезда «Игры на понижение» объяснил изменения в работе своего фонда

Известный инвестор Майкл Бьюрри, чье предсказание ипотечного кризиса 2008 года легла в основу книги и фильма «Игра на понижение» (The Big Short), опроверг слухи о своем уходе из финансового мира. Несмотря на то, что его компания Scion Asset Management может быть лишена официальной регистрации в качестве инвестиционного консультанта, сам финансист продолжает активную деятельность, но теперь в новом формате — без управления капиталом сторонних инвесторов. Об этом сообщает Bloomberg.

Известный инвестор Майкл Бьюрри, чье предсказание ипотечного кризиса 2008 года легла в основу книги и фильма «Игра на понижение» (The Big Short), опроверг слухи о своем уходе из финансового мира.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отказ от публичности и бюрократии

Главной причиной изменений в структуре компании Бьюрри называет желание избежать чрезмерной регуляторной ответственности и неправильного толкования его действий общественностью. Ранее инвесторы и аналитики тщательно изучали обязательные отчеты его фонда, пытаясь копировать сделки, что часто приводило к искажению реальной картины его стратегии.

«Я рад освободиться от бремени соблюдения требований и широкого недопонимания, которое порождают мои отчеты», — написал Бьюрри в электронном письме.

Он уточнил, что Scion Asset Management не закрывается полностью. Компания больше не будет зарегистрированным инвестиционным консультантом и прекращает управлять фондом для внешних инвесторов. Вместо этого фирма будет служить инструментом для управления его собственными проектами и капиталом.

Формат «для своих»

54-летний финансист подчеркнул, что последняя итерация его фонда с самого начала не была рассчитана на массового инвестора. Бьюрри сознательно избегал ошибок прошлого, когда управление крупным капиталом посторонних людей в его первой фирме, Scion Capital, создавало значительное давление.

«Этот последний этап, по сути, всегда был фондом для друзей и семьи, — пояснил инвестор. — Я не рекламировал его и не относился к нему так, как большинство, и я не пытался увеличить активы за счет привлечения инвесторов, которых я еще не знал. Я не хотел проблем, которые были у меня во время первого опыта с Scion Capital».

Он также добавил ключевую фразу для тех, кто следит за его деятельностью:

«Я все еще управляю своими деньгами и активен на рынках».

Последние ставки «Большого шорта»

Деятельность Бьюрри всегда привлекала внимание благодаря его умению находить уязвимые места в экономике. Перед изменением статуса фонда последние регуляторные отчеты показали, что инвестор делал ставки против технологических гигантов, таких как Nvidia Corp. и Palantir Technologies Inc. (игра на понижение). В то же время он покупал опционы, рассчитанные на рост акций нефтесервисной компании Halliburton Co. и фармацевтического гиганта Pfizer Inc.

Также Бьюрри остается активным в социальных сетях, где часто публикует предупреждения о чрезмерном оптимизме на рынках. В частности, недавно он обратил внимание на китайскую компанию Baidu Inc., предположив, что их метод расчета затрат на обесценение мог искусственно завысить прибыль в 2024 году.

Почему это важно

Это решение знаменует конец эпохи «публичного Бьюрри». Для финансового мира это важное событие по двум причинам:

  • Потеря ориентира: Инвесторы теряют доступ к портфелю одного из самых известных «медведей» (тех, кто играет на понижение) Уолл-стрит. Его действия часто служили ранним сигналом тревоги перед рыночными потрясениями. Теперь рынок будет узнавать мнения Бьюрри только из его эпизодических и загадочных постов в соцсети X, а не из официальных документов.
  • Тренд на приватность: Это подчеркивает тенденцию, когда успешные управляющие предпочитают отказаться от комиссионных за управление чужими деньгами ради свободы действий. Без давления со стороны клиентов и регуляторов Бьюрри сможет действовать более агрессивно и гибко, но его успехи (или неудачи) останутся за закрытыми дверями.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами