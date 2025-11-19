Известный инвестор Майкл Бьюрри, чье предсказание ипотечного кризиса 2008 года легла в основу книги и фильма «Игра на понижение» (The Big Short), опроверг слухи о своем уходе из финансового мира. Несмотря на то, что его компания Scion Asset Management может быть лишена официальной регистрации в качестве инвестиционного консультанта, сам финансист продолжает активную деятельность, но теперь в новом формате — без управления капиталом сторонних инвесторов. Об этом сообщает Bloomberg.
Майкл Бьюрри не покидает рынок: звезда «Игры на понижение» объяснил изменения в работе своего фонда
Отказ от публичности и бюрократии
Главной причиной изменений в структуре компании Бьюрри называет желание избежать чрезмерной регуляторной ответственности и неправильного толкования его действий общественностью. Ранее инвесторы и аналитики тщательно изучали обязательные отчеты его фонда, пытаясь копировать сделки, что часто приводило к искажению реальной картины его стратегии.
«Я рад освободиться от бремени соблюдения требований и широкого недопонимания, которое порождают мои отчеты», — написал Бьюрри в электронном письме.
Он уточнил, что Scion Asset Management не закрывается полностью. Компания больше не будет зарегистрированным инвестиционным консультантом и прекращает управлять фондом для внешних инвесторов. Вместо этого фирма будет служить инструментом для управления его собственными проектами и капиталом.
Формат «для своих»
54-летний финансист подчеркнул, что последняя итерация его фонда с самого начала не была рассчитана на массового инвестора. Бьюрри сознательно избегал ошибок прошлого, когда управление крупным капиталом посторонних людей в его первой фирме, Scion Capital, создавало значительное давление.
«Этот последний этап, по сути, всегда был фондом для друзей и семьи, — пояснил инвестор. — Я не рекламировал его и не относился к нему так, как большинство, и я не пытался увеличить активы за счет привлечения инвесторов, которых я еще не знал. Я не хотел проблем, которые были у меня во время первого опыта с Scion Capital».
Он также добавил ключевую фразу для тех, кто следит за его деятельностью:
«Я все еще управляю своими деньгами и активен на рынках».
Последние ставки «Большого шорта»
Деятельность Бьюрри всегда привлекала внимание благодаря его умению находить уязвимые места в экономике. Перед изменением статуса фонда последние регуляторные отчеты показали, что инвестор делал ставки против технологических гигантов, таких как Nvidia Corp. и Palantir Technologies Inc. (игра на понижение). В то же время он покупал опционы, рассчитанные на рост акций нефтесервисной компании Halliburton Co. и фармацевтического гиганта Pfizer Inc.
Также Бьюрри остается активным в социальных сетях, где часто публикует предупреждения о чрезмерном оптимизме на рынках. В частности, недавно он обратил внимание на китайскую компанию Baidu Inc., предположив, что их метод расчета затрат на обесценение мог искусственно завысить прибыль в 2024 году.
Почему это важно
Это решение знаменует конец эпохи «публичного Бьюрри». Для финансового мира это важное событие по двум причинам:
- Потеря ориентира: Инвесторы теряют доступ к портфелю одного из самых известных «медведей» (тех, кто играет на понижение) Уолл-стрит. Его действия часто служили ранним сигналом тревоги перед рыночными потрясениями. Теперь рынок будет узнавать мнения Бьюрри только из его эпизодических и загадочных постов в соцсети X, а не из официальных документов.
- Тренд на приватность: Это подчеркивает тенденцию, когда успешные управляющие предпочитают отказаться от комиссионных за управление чужими деньгами ради свободы действий. Без давления со стороны клиентов и регуляторов Бьюрри сможет действовать более агрессивно и гибко, но его успехи (или неудачи) останутся за закрытыми дверями.
