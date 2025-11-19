В октябре украинцы приобрели более 5,8 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает Укравтопром.
Рынок подержанных авто из США: что чаще всего завозят в Украину
Какие авто предпочитают
- Наибольшая доля из этого количества (49%) — электромобили.
- Бензиновые автомобили охватили 36%.
- Гибридному авто принадлежит — 8%.
- Дизельным — 4%.
- Автомобили с ГБО — 3%.
Средний возраст «американцев»
Средний возраст американцев с пробегом, пополнившим украинский автопарк в октябре — 5,2 года.
Топ-5 подержанных авто, изготовленных в США.
- TESLA Model Y — 900 ед.;
- TESLA Model 3 — 841 ед.;
- FORD Escape — 408 ед.;
- NISSAN Rogue — 273 ед.;
- TESLA Model S — 270 ед.
