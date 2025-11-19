Multi от Минфин
українська
19 ноября 2025, 9:22 Читати українською

Один из самых больших вкладов в экономику Польши: Сколько денег принесли украинцы соседям за 2024 год

В 2024 году украинцы внесли 2,7% в ВВП Польши, и это как раз деловая активность, привлечение нашего бизнеса, наших работников, а также привлечение поляков к работе на украинский бизнес. В сумме это все генерирует около $30 миллиардов. Об этом в интервью «Дело» заявил посол Украины в Польше Василий Боднар.

В 2024 году украинцы внесли 2,7% в ВВП Польши, и это как раз деловая активность, привлечение нашего бизнеса, наших работников, а также привлечение поляков к работе на украинский бизнес.
Фото: посол Украины в Польше Василий Боднар

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Украинский бизнес в Польше

По словам посла, в Польше построена достаточно удобная система создания, функционирования деловой активности и открытия фирм, поэтому украинский бизнес чувствует себя достаточно комфортно.

«Наши бизнесмены интегрированы в польские деловые связи, в соответствующие ассоциации. Они принимают участие в соответствующей международной деловой активности. Например, можно упомянуть об одной из крупнейших ассоциаций — украинско-польская экономическая палата (Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza), объединяющая 5 руководство как с польской, так и с украинской стороны», — отметил посол.

Поддержка местной экономики

Украинский бизнес в Польше, прежде всего, работает на местную экономику. Он интегрировался и сейчас неотделим от польской экосистемы.

Фактически, каждый контракт, предоставление сервисов, установление партнерства — это своего рода маленький мостик между двумя крупными социальными группами, украинцами и поляками.

«Надеюсь, позже этот бизнес выстроится в торговые связи между двумя странами, создаст дополнительные условия для инвестиций. Украинские бизнесмены являются, так сказать, общественными дипломатами, которые работают над тем, чтобы именно деловые отношения формировали основу для будущего, для восстановления. Хотя мы пока об этом не говорим, потому что, к сожалению, пока у нас война», — сказал он.

На сегодняшний день по разным данным около 79 тысяч частных предприятий привлекает как украинских, так и польских граждан. Это создает абсолютную добавленную стоимость внутри страны.

Украинцы — добавленная стоимость для Польши

Украинцы, несомненно, являются добавленной стоимостью для Польши. Кто знает экономику, прекрасно понимает, что без украинцев не было бы такого роста ВВП в Польше и такой ее высокой позиции среди стран с развитой экономикой.

«Хочу напомнить, что в прошлом месяце было объявлено о том, что Польша уже перешла по показателю ВВП в триллионное измерение, то есть стала одной из 20 крупнейших экономик мира. И в том числе это большая заслуга украинцев, которые в значительной степени восполнили вакантные рабочие места, внесли добавленную стоимость в польскую экономику, и цифры только растут.

Если посмотреть всю статистику, которая была за время войны, то 2022 год — 1,5% ВВП, 2023 год — 2,3%, 2024 год уже показывает 2,7%, и по разным расчетам в 2030 году цифра может составить даже 3,5%.

Есть статистика, которую показывает BGK (Банк народного хозяйства). Она показывает, что если на одного украинца тратится 1 злотый, то он возвращается затем в виде налогов и страховых взносов в виде 5 злотых.

Это говорит о том, что украинцы здесь точно не на содержании, а наоборот, являются одними из драйверов польской экономики. Это нужно открыто говорить", — подытожил посол.

Источник: Минфин
Комментарии - 3

+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
19 ноября 2025, 9:27
#
Правильно, який сенс платити податки у країні зелених мрій (сорі,міндічів)…
+
0
zephyr
zephyr
19 ноября 2025, 11:11
#
Та там пох кто будет у власти- схема надоев не меняется. Поэтому всё правильно: платить в Польше, для тех кто собрался там жить- выгоднее, чем в Украине, потому что это вклад в собственное будущее.
+
0
financialGenius
financialGenius
19 ноября 2025, 11:05
#
Польша сильно лицемерит когда рассказывает о том сколько много они отдали на помощь украинцам … они намного больше получили и умные люди это понимают , те кто туда на клубнику ездит уже 10 лет те благословят Польшу, а по факту реально помогает простым людям только Германия и Швейцария .
