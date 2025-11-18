«Укрэнерго» строит систему защиты энергообъектов «2+» — глава компании

Пока Украина продолжает нести потери генерирующих мощностей НЭК «Укрэнерго» усиливает физическую защиту критически важных энергообъектов. Компания внедряет дополнительный, комплексный уровень защиты под названием «2+». Об этом в интервью рассказал председатель правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

Новый уровень защиты «2+»

Уровень «2+» объединяет традиционное строительство бетонных заградительных сооружений вокруг оборудования и создание подземных бункеров для персонала и ключевых систем управления.

«Мы сейчас начали реализовать так называемый уровень „2+“. Это когда мы не только защищаем бетонным укрытием трансформаторное оборудование, но опускаем под землю релейный зал и щит управления подстанцией», — пояснил Виталий Зайченко.

Глава «Укрэнерго» отметил, что россияне, хорошо знающие типичные советские проекты подстанций, целенаправленно атакуют здания, где расположена система управления. Без «мозга» (щита управления) подстанция полностью выходит из строя.

Защита «мозга» подстанции

Заказ оборудования релейной защиты и управления требует не меньше времени, чем изготовление самого автотрансформатора. Именно поэтому было принято решение хоронить оборудование под землю.

«Мы делаем подземные бункеры — и прячем туда это оборудование. Поэтому мы решили прятать это оборудование также под землю, и оно там уж точно будет защищено», — подчеркнул Зайченко.

Таким образом, комплексная система защиты «Укрэнерго» включает первый, второй и новый уровень «2+», а также активную защиту, обеспечивающую Вооруженные силы Украины.

Зайченко подытожил, что хотя «100% гарантии защиты от попадания и повреждений никто не даст», реализованный комплексный подход значительно повышает шансы сохранить энергосистему в трудоспособном состоянии.

Украина не экспортирует электроэнергию

По словам главы «Укрэнерго», если бы россия не восстановила массированные атаки, Украина могла бы не только полностью обеспечить внутренние потребности, но и экспортировать электроэнергию этой зимой.

В настоящее время экспорт полностью приостановлен и вряд ли возобновится в ближайшее время, подтвердил Зайченко.