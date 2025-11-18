Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
18 ноября 2025, 19:36

«Укрэнерго» строит систему защиты энергообъектов «2+» — глава компании

Пока Украина продолжает нести потери генерирующих мощностей НЭК «Укрэнерго» усиливает физическую защиту критически важных энергообъектов. Компания внедряет дополнительный, комплексный уровень защиты под названием «2+». Об этом в интервью рассказал председатель правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

«Укрэнерго» строит систему защиты энергообъектов «2+» - глава компании
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Новый уровень защиты «2+»

Уровень «2+» объединяет традиционное строительство бетонных заградительных сооружений вокруг оборудования и создание подземных бункеров для персонала и ключевых систем управления.

«Мы сейчас начали реализовать так называемый уровень „2+“. Это когда мы не только защищаем бетонным укрытием трансформаторное оборудование, но опускаем под землю релейный зал и щит управления подстанцией», — пояснил Виталий Зайченко.

Глава «Укрэнерго» отметил, что россияне, хорошо знающие типичные советские проекты подстанций, целенаправленно атакуют здания, где расположена система управления. Без «мозга» (щита управления) подстанция полностью выходит из строя.

Защита «мозга» подстанции

Заказ оборудования релейной защиты и управления требует не меньше времени, чем изготовление самого автотрансформатора. Именно поэтому было принято решение хоронить оборудование под землю.

«Мы делаем подземные бункеры — и прячем туда это оборудование. Поэтому мы решили прятать это оборудование также под землю, и оно там уж точно будет защищено», — подчеркнул Зайченко.

Таким образом, комплексная система защиты «Укрэнерго» включает первый, второй и новый уровень «2+», а также активную защиту, обеспечивающую Вооруженные силы Украины.

Зайченко подытожил, что хотя «100% гарантии защиты от попадания и повреждений никто не даст», реализованный комплексный подход значительно повышает шансы сохранить энергосистему в трудоспособном состоянии.

Украина не экспортирует электроэнергию

По словам главы «Укрэнерго», если бы россия не восстановила массированные атаки, Украина могла бы не только полностью обеспечить внутренние потребности, но и экспортировать электроэнергию этой зимой.

В настоящее время экспорт полностью приостановлен и вряд ли возобновится в ближайшее время, подтвердил Зайченко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Минфин
