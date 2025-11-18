На Уолл-стрит фиксируют рекордное количество обратных сплитов акций, что считается жестом отчаяния для компаний

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 ноября 2025, 18:55 Читати українською

На Уолл-стрит фиксируют рекордное количество обратных сплитов акций, что считается жестом отчаяния для компаний

В этом году количество обратных сплитов акций достигло исторического максимума. Эта тенденция подчеркивает растущую пропасть на фондовом рынке: пока технологические гиганты обновляют рекорды на волне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, компании с малой капитализацией борются за выживание, прибегая к финансовым маневрам, чтобы остаться на биржах. Об этом сообщает Reuters 18 ноября.

В этом году количество обратных сплитов акций достигло исторического максимума.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рекордные цифры

Согласно данным исследовательской фирмы Wall Street Horizon, до конца октября компании провели рекордные 288 обратных сплитов. Для сравнения, традиционных сплитов (дробления акций) за этот же период было только 53.

Анализ Reuters показал, что почти 80% компаний, которые пошли на обратный сплит, имели рыночную стоимость ниже $250 миллионов.

Признак финансового стресса

Рекордная разница между количеством обратных и традиционных сплитов свидетельствует о глубоком расколе на рынке акций.

По данным Pzena Investment Management, доля компаний с малой капитализацией в настоящее время составляет лишь 1,2% от общей рыночной капитализации США. Это показатель, близкий к 100-летнему минимуму, и он значительно ниже исторического среднего значения в 3,6%.

В то же время акции, связанные с ИИ и крупными технологическими компаниями, обеспечили 75% доходности индекса S&P 500 в период с ноября 2022 года (запуск ChatGPT) по сентябрь 2025 года.

Крупные игроки, такие как Nvidia, Apple, Amazon и Netflix, в последние годы проводили именно традиционные сплиты.

Что такое обратный сплит и зачем он нужен

Обратный сплит (Reverse Stock Split) — это корпоративная операция, в ходе которой компания уменьшает количество своих акций в обращении, объединяя несколько акций в одну. Например, при сплите 1-к-10 инвестор, который имел 100 акций по $1, получит 10 акций по $10.

Зачем это делают? Главная цель — искусственно повысить цену акции. Биржи (например, Nasdaq или NYSE) предъявляют требования к минимальной цене акции (обычно $1). Если цена падает ниже этого уровня на длительное время, компанию могут исключить с биржи. Обратный сплит — это часто жест отчаяния, попытка избежать делистинга и придать акциям более солидный вид, хотя фундаментально бизнес от этого не меняется.

Традиционный сплит (Stock Split) работает наоборот: одна дорогая акция делится на несколько более дешевых. Так поступают успешные компании (как Nvidia), чьи акции стали слишком дорогими, чтобы привлечь больше мелких инвесторов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами