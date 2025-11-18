На Уолл-стрит фиксируют рекордное количество обратных сплитов акций, что считается жестом отчаяния для компаний

В этом году количество обратных сплитов акций достигло исторического максимума. Эта тенденция подчеркивает растущую пропасть на фондовом рынке: пока технологические гиганты обновляют рекорды на волне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, компании с малой капитализацией борются за выживание, прибегая к финансовым маневрам, чтобы остаться на биржах. Об этом сообщает Reuters 18 ноября.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рекордные цифры

Согласно данным исследовательской фирмы Wall Street Horizon, до конца октября компании провели рекордные 288 обратных сплитов. Для сравнения, традиционных сплитов (дробления акций) за этот же период было только 53.

Анализ Reuters показал, что почти 80% компаний, которые пошли на обратный сплит, имели рыночную стоимость ниже $250 миллионов.

Признак финансового стресса

Рекордная разница между количеством обратных и традиционных сплитов свидетельствует о глубоком расколе на рынке акций.

По данным Pzena Investment Management, доля компаний с малой капитализацией в настоящее время составляет лишь 1,2% от общей рыночной капитализации США. Это показатель, близкий к 100-летнему минимуму, и он значительно ниже исторического среднего значения в 3,6%.

В то же время акции, связанные с ИИ и крупными технологическими компаниями, обеспечили 75% доходности индекса S&P 500 в период с ноября 2022 года (запуск ChatGPT) по сентябрь 2025 года.

Крупные игроки, такие как Nvidia, Apple, Amazon и Netflix, в последние годы проводили именно традиционные сплиты.

Что такое обратный сплит и зачем он нужен

Обратный сплит (Reverse Stock Split) — это корпоративная операция, в ходе которой компания уменьшает количество своих акций в обращении, объединяя несколько акций в одну. Например, при сплите 1-к-10 инвестор, который имел 100 акций по $1, получит 10 акций по $10.

Зачем это делают? Главная цель — искусственно повысить цену акции. Биржи (например, Nasdaq или NYSE) предъявляют требования к минимальной цене акции (обычно $1). Если цена падает ниже этого уровня на длительное время, компанию могут исключить с биржи. Обратный сплит — это часто жест отчаяния, попытка избежать делистинга и придать акциям более солидный вид, хотя фундаментально бизнес от этого не меняется.

Традиционный сплит (Stock Split) работает наоборот: одна дорогая акция делится на несколько более дешевых. Так поступают успешные компании (как Nvidia), чьи акции стали слишком дорогими, чтобы привлечь больше мелких инвесторов.