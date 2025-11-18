Комитет Рады доработает бюджет-2026 до голосования в начале декабря

Проект Государственного бюджета Украины на 2026 год сейчас находится на доработке в Комитете по бюджету Верховной Рады и будет вынесен на голосование в начале декабря. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Ярослав Железняк в комментарии Укринформу.

«О бюджете. Бюджет будет принят в начале декабря. Это факт. Никто бюджетом условно терроризировать страну, я надеюсь, не будет», — отметил Железняк.

По его словам, при доработке Комитет может пересмотреть финансирование некоторых программ (например, телемарафона, нацкешбека, железнодорожной программы) в пользу повышения зарплат для учителей и военных.

Железняк выразил уверенность, что после того, как парламент и бюджетный комитет «доделают бюджет и приведут его в адекватную форму», документ будет быстро проголосован. Это, по его словам, также откроет путь к подписанию новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).

«Минфин» писал, что в начале ноября Кабмин одобрил доработанный проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» с учетом выводов и предложений Верховной Рады, принятых по результатам первого чтения.

Как изменились основные показатели

По сравнению с первым чтением доходы государственного бюджета увеличены на 27,8 млрд грн, расходы — на 33,6 млрд грн, а предельный объем дефицита — на 5,8 млрд грн.

По результатам доработки доходы госбюджета (без межбюджетных трансфертов) определены в сумме 2 трлн 854,3 млрд грн, расходы — 4 трлн 837,4 млрд грн, дефицит — 1 трлн 900 млрд грн, что составляет 18,4% ВВП.