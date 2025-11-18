Национальный банк Украины установил на 19 ноября 2025 года официальный курс гривны на уровне 42,0924 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс доллара на 3 копейки.
Курс НБУ на среду: доллар подорожал на 3 копейки
Официальные курсы
1 доллар США — 42,09 грн (42,06 грн по состоянию на 18 ноября);
1 евро — 48,79 грн (48,78 грн по состоянию на 18 ноября).
