18 ноября 2025, 17:10 Читати українською

Минфин и Налоговая рассказали, сколько налогов должны платить блоггеры TikTok

Министерство финансов совместно с Государственной налоговой службой приступили к коммуникационной кампании «Налоги защищают». В первой серии инфографики рассказывают, сколько налогов должны платить блоггеры TikTok.

Министерство финансов совместно с Государственной налоговой службой приступили к коммуникационной кампании «Налоги защищают».

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно о кампании

В течение трех месяцев в серии инфографик и видео разных жизненных ситуаций вы узнаете о:

  • наиболее распространенные налоговые ситуации для граждан Украины и соответствующие налоги,
  • порядок их уплаты и распределение между государственным и местными бюджетами,
  • то, куда государство тратит уплаченные гражданами налоги,
  • последствия неуплаты налогов.

Сколько налогов должны платить блоггеры TikTok

№ 1. Блогер Мария и налоги с рекламы в ТикТоке

«Представьте Марию. Ей 22 года и она ведет популярный блог в TikTok. Рекламируя украинские и иностранные бренды, Мария ежемесячно зарабатывает около 60 тыс. грн (180 тыс. грн/квартал, 720 тыс. грн/год). Чтобы легализовать доходы, она зарегистрировала свою деятельность, как ФОП 3-й группы. Это позволяет ей официально предоставлять рекламные услуги и получать оплату — как от украинских, так и зарубежных компаний.

Ежеквартально Мария подает налоговую декларацию через приложение «Моя налоговая» и уплачивает налоги и обязательный страховой взнос.

Через год итог выглядит так:

Если Мария уклоняется от уплаты налогов с дохода и получает оплату за свои рекламные услуги на личную банковскую карту, криптовалютой или наличными, тогда:

  • украинские военные могут остаться без качественных турникетов, чтобы оперативно остановить кровотечение и спасти жизнь своим собратьям,

  • в детском саду не будет возможности заменить старый советский холодильник, и продукты будут скоро портиться,

  • государственные фонды социального страхования не получат достаточного финансирования, поэтому при необходимости Мария может остаться без необходимых социальных гарантий и выплат.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
18 ноября 2025, 17:37
#
То есть Тик-токерша Мария виновата в смерти украинских военных от ранений. А еще виновата в огравлении детей из-за неработающего холодильника. А еще Мария виновата в пр###ранной защите энергетики . Мария к тому же не отправила двушечку на москву — казнить путем расстрела
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает astr и 3 незарегистрированных посетителя.
