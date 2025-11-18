Министерство финансов совместно с Государственной налоговой службой приступили к коммуникационной кампании «Налоги защищают». В первой серии инфографики рассказывают, сколько налогов должны платить блоггеры TikTok.
Минфин и Налоговая рассказали, сколько налогов должны платить блоггеры TikTok
Что известно о кампании
В течение трех месяцев в серии инфографик и видео разных жизненных ситуаций вы узнаете о:
- наиболее распространенные налоговые ситуации для граждан Украины и соответствующие налоги,
- порядок их уплаты и распределение между государственным и местными бюджетами,
- то, куда государство тратит уплаченные гражданами налоги,
- последствия неуплаты налогов.
Сколько налогов должны платить блоггеры TikTok
№ 1. Блогер Мария и налоги с рекламы в ТикТоке
«Представьте Марию. Ей 22 года и она ведет популярный блог в TikTok. Рекламируя украинские и иностранные бренды, Мария ежемесячно зарабатывает около 60 тыс. грн (180 тыс. грн/квартал, 720 тыс. грн/год). Чтобы легализовать доходы, она зарегистрировала свою деятельность, как ФОП 3-й группы. Это позволяет ей официально предоставлять рекламные услуги и получать оплату — как от украинских, так и зарубежных компаний.
Ежеквартально Мария подает налоговую декларацию через приложение «Моя налоговая» и уплачивает налоги и обязательный страховой взнос.
Через год итог выглядит так:
Если Мария уклоняется от уплаты налогов с дохода и получает оплату за свои рекламные услуги на личную банковскую карту, криптовалютой или наличными, тогда:
-
украинские военные могут остаться без качественных турникетов, чтобы оперативно остановить кровотечение и спасти жизнь своим собратьям,
-
в детском саду не будет возможности заменить старый советский холодильник, и продукты будут скоро портиться,
-
государственные фонды социального страхования не получат достаточного финансирования, поэтому при необходимости Мария может остаться без необходимых социальных гарантий и выплат.
