«Сенс» и «Укрэксим» не будут выплачивать дивиденды государству, а оставят прибыль себе по требованию НБУ

Два государственных банка — « Сенс Банк » и « Укрэксимбанк » — не будут перечислять часть своей прибыли в государственный бюджет в виде дивидендов. Вместо этого средства будут направлены на докапитализацию самих финучреждений. Такое решение обусловлено требованиями Национального банка Украины. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко 18 ноября во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по экономической безопасности, сообщает «Интерфакс-Украина».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Приоритет — устойчивость капитала

По словам министра, оба банка находятся в специальных программах капитализации, которые были утверждены регулятором (НБУ).

«У нас под этой программой капитализации находятся Сенс Банк и Укрэксимбанк. Банки направляли свои доходы, которые они заработали за год, на создание соответствующей капитализации», — пояснил Марченко.

Это означает, что финансовая устойчивость этих учреждений в настоящее время признана более приоритетной, чем необходимость наполнения бюджета за счет распределения их прибыли.

Прибыльных госкомпаний становится меньше

Сергей Марченко также охарактеризовал общую ситуацию с государственными активами, отметив, что количество компаний, которые реально наполняют бюджет дивидендами, остается небольшим. В качестве положительного исключения он выделил Приватбанк, который стабильно генерирует прибыль и выплачивает дивиденды акционеру (государству).

Относительно других государственных предприятий министр высказался критически: «Другие компании вызывают, скажем так, много вопросов относительно их способности. Многие компании мы сейчас субсидируем из бюджета».

Марченко подчеркнул готовность Минфина к профессиональному разбору ситуации с эффективностью управления госсектором.