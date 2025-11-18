Multi от Минфин
18 ноября 2025, 15:37

Спрос на китайские электромобили в Украине вырос на 414% за год

В Украине стремительно растет интерес к электротранспорту. По данным исследования онлайн-рынка электромобилей, за последний год спрос на электрокары китайского производства увеличился на 414%, что составляет 19% всего спроса на электроавтомобили.

В Украине стремительно растет интерес к электротранспорту.

Китайские электромобили

Следовательно, украинцы с октября 2024 по сентябрь 2025 года искали китайские электромобили в интернете 136,4 тысячи раз.

Всего интересовались электромобилями в украинском интернете — 6,5 млн раз за аналогичный период времени. Для сравнения во время топливного кризиса во ІІ квартале 2022 года украинцы искали в интернете электрокары 1,6 млн раз.

Аналитики отмечают, что именно китайские бренды сегодня становятся главными драйверами рынка, опережая даже европейские и американские модели.

В то же время Tesla остается узнаваемым брендом, удерживая первое место по количеству поисков — 2,7 млн в год. В целом, за период октябрь 2024 — сентябрь 2025 количество онлайн-запросов, связанных с электромобилями, выросло почти на 19% по сравнению с предыдущим годом.

В месяц украинцы осуществляют в среднем более 700 тысяч поисков, связанных с выбором электрокаров.

Таким образом рынок электромобилей переходит в фазу устойчивого развития, где электротранспорт перестает быть нишевым сегментом и постепенно становится частью массового автопарка Украины.

По результатам анализа поисковых запросов наибольший интерес к электромобилям наблюдается в Киеве — почти 194 тыс. запросов, что составляет около 46% от общего объема. Это связано с высокой концентрацией потенциальных покупателей, активным развитием зарядной инфраструктуры и наличием официальных дилерских центров.

Одесса и Львов показывают результаты 56 тыс. и 52 тыс. запросов соответственно, удерживая второе и третье места, что свидетельствует об интересе электрокаров в крупных городах.

На другие города Украины приходится более 112 тыс. запросов или примерно четверть общего спроса, что свидетельствует о постепенном увеличении интереса в небольших городах, что свидетельствует о развитии инфраструктуры для электрокаров.

Аналитики добавляют, что ввиду тенденций 2024−2025 годов потребность в электрокарах продолжит расти. Китайские производители укрепляют позиции благодаря сочетанию низкой стоимости и современных технологий, а упрощенная растаможка делает приобретение электромобилей еще более привлекательными.

В то же время европейские бренды проигрывают конкурентам по легкости обслуживания, поэтому основным двигателем рынка остаются недорогие модели из Китая и США.

Комментарии - 2

+
0
neverice
neverice
18 ноября 2025, 15:57
#
І тим не менш, китайських електромобілів як було 19% ринку, так і залишилось. Тож, інтерес до них росте пропорційно до інтересу до електромобілів як таких.
+
0
Abramon
Abramon
18 ноября 2025, 16:04
#
Можна було б і не купувати враховуючи, що КНР підтримує рашку у війні. В крайньому випадку купувати європейські бренди, які виробляються в КНР, але не оці бади, ксіомі та інше.
