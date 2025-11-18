В третьем квартале банки прокредитовали физлиц на 22 миллиарда

Банковский сектор Украины продемонстрировал значительный рост кредитования населения в третьем квартале 2025 года. Чистый портфель кредитов физическим лицам вырос на 22 млрд. гривен по сравнению со вторым кварталом. Об этом говорится в новом Обзоре банковского сектора, опубликованном НБУ .

Объемы выдачи новых кредитов растут

Об активизации рынка свидетельствует стабильный рост объемов выдачи новых кредитов от квартала в квартал. По данным регулятора, объем кредитования физических лиц с начала года постоянно увеличивался:

В первом квартале года были выданы кредиты для физлиц на 237 млрд грн.

Во втором квартале этот показатель вырос до 255 млрд грн.

В третьем квартале объем выдачи достиг 277 млрд грн.

Эти цифры подтверждают, что банки не только активно выдают новые кредиты (главным образом потребительские и карточные), но и консервативно оценивают их качество, позволяя чистому портфелю расти на значительные 22 миллиарда гривен.

Значение роста чистого портфеля

Увеличение чистого кредитного портфеля на 22 млрд грн свидетельствует о двух важных аспектах для рынка: