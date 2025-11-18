Банковский сектор Украины продемонстрировал значительный рост кредитования населения в третьем квартале 2025 года. Чистый портфель кредитов физическим лицам вырос на 22 млрд. гривен по сравнению со вторым кварталом. Об этом говорится в новом Обзоре банковского сектора, опубликованном НБУ.
В третьем квартале банки прокредитовали физлиц на 22 миллиарда
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Объемы выдачи новых кредитов растут
Об активизации рынка свидетельствует стабильный рост объемов выдачи новых кредитов от квартала в квартал. По данным регулятора, объем кредитования физических лиц с начала года постоянно увеличивался:
- В первом квартале года были выданы кредиты для физлиц на 237 млрд грн.
- Во втором квартале этот показатель вырос до 255 млрд грн.
- В третьем квартале объем выдачи достиг 277 млрд грн.
Эти цифры подтверждают, что банки не только активно выдают новые кредиты (главным образом потребительские и карточные), но и консервативно оценивают их качество, позволяя чистому портфелю расти на значительные 22 миллиарда гривен.
Читайте также: Население увеличило вклады в госбанках, впервые за пять кварталов
Значение роста чистого портфеля
Увеличение чистого кредитного портфеля на 22 млрд грн свидетельствует о двух важных аспектах для рынка:
- Активизация кредитования: Ускорение выдачи новых ссуд является основным драйвером роста.
- Стабилизация качества портфеля: рост чистого портфеля на фоне формирования резервов подчеркивает уверенность банков в устойчивости финансового состояния заемщиков.
Подбор кредитов наличными во всех банках и МФО Украины
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии