українська
18 ноября 2025, 15:54 Читати українською

В третьем квартале банки прокредитовали физлиц на 22 миллиарда

Банковский сектор Украины продемонстрировал значительный рост кредитования населения в третьем квартале 2025 года. Чистый портфель кредитов физическим лицам вырос на 22 млрд. гривен по сравнению со вторым кварталом. Об этом говорится в новом Обзоре банковского сектора, опубликованном НБУ.

Банковский сектор Украины продемонстрировал значительный рост кредитования населения в третьем квартале 2025 года.
Фото: НБУ

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Объемы выдачи новых кредитов растут

Об активизации рынка свидетельствует стабильный рост объемов выдачи новых кредитов от квартала в квартал. По данным регулятора, объем кредитования физических лиц с начала года постоянно увеличивался:

  • В первом квартале года были выданы кредиты для физлиц на 237 млрд грн.
  • Во втором квартале этот показатель вырос до 255 млрд грн.
  • В третьем квартале объем выдачи достиг 277 млрд грн.

Эти цифры подтверждают, что банки не только активно выдают новые кредиты (главным образом потребительские и карточные), но и консервативно оценивают их качество, позволяя чистому портфелю расти на значительные 22 миллиарда гривен.

Читайте также: Население увеличило вклады в госбанках, впервые за пять кварталов

Значение роста чистого портфеля

Увеличение чистого кредитного портфеля на 22 млрд грн свидетельствует о двух важных аспектах для рынка:

  • Активизация кредитования: Ускорение выдачи новых ссуд является основным драйвером роста.
  • Стабилизация качества портфеля: рост чистого портфеля на фоне формирования резервов подчеркивает уверенность банков в устойчивости финансового состояния заемщиков.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
