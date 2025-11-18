Multi от Минфин
українська
18 ноября 2025, 13:22

Население накапливает на счетах гривну, а бизнес — валюту, данные НБУ

В третьем квартале 2025 года украинцы продолжали наращивать сбережения в банках, отдавая предпочтение национальной валюте. В то же время бизнес продемонстрировал разнонаправленную динамику: гривневые остатки компаний несколько сократились, тогда как валютные накопления выросли. Об этом говорится в ноябрьском Обзоре банковского сектора, опубликованном Национальным банком Украины.

В третьем квартале 2025 года украинцы продолжали наращивать сбережения в банках, отдавая предпочтение национальной валюте.

Население держит деньги «под рукой»

Приток средств населения в банковскую систему продолжается. За третий квартал объем гривневых средств физических лиц увеличился на 3,4% (в годовом измерении рост составил 15,6%). Валютные сбережения росли значительно медленнее — лишь на 0,4% за квартал (+9,3% год к году).

Характерной чертой квартала стало стремление клиентов иметь быстрый доступ к деньгам. Средства на текущих счетах (картах) в гривне выросли на 14,2%, тогда как срочные депозиты прибавили лишь 3,2%.

Рост вкладов фиксировали все группы банков, но лидерами стали государственные (+3,9%) и частные (+3,5%) финучреждения.

Депозиты становятся короче

НБУ фиксирует изменение структуры новых вкладов в сторону сокращения сроков. Доля новых депозитов сроком более 6 месяцев снизилась на 7,1 п. п.

Зато выросла популярность краткосрочных вкладов:

  • Доля депозитов сроком до 1 месяца выросла на 3,7 п. п.
  • Доля депозитов до 6 месяцев увеличилась на 4,2 п. п.

В целом, доля новых депозитов сроком более 3 месяцев составляет 81,8%, что все еще обеспечивает банкам определенную стабильность фондирования.

Бизнес: госбанки тратят гривну и покупают валюту

Средства бизнеса в национальной валюте за квартал уменьшились на 0,6% (хотя в годовом измерении это все еще +15,7%). Главным фактором этого сокращения стали государственные банки (кроме Приватбанка), где отток средств корпоративных клиентов составил 6,4%. Во всех других группах банков (частных и Приватбанка) гривневые средства бизнеса выросли на 3,8%.

Ситуация с валютными средствами бизнеса была противоположной — они выросли на 4,6%. Здесь также ключевую роль сыграли государственные банки (без учета Приватбанка), где объем валютных средств подскочил почти на четверть. Зато в частных и иностранных банках бизнес сокращал валютные остатки.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Комментарии - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
18 ноября 2025, 14:12
#
Как можно после кидалова парашенком хранить в банках гривню?!
