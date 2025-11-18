Multi от Минфин
українська
18 ноября 2025, 12:44

Курс доллара удержится в пределах 48 гривен до 2027 года — прогноз

Несмотря на военные риски, валютный рынок Украины будет оставаться под контролем в течение ближайших двух лет. Согласно базовому сценарию, курс американской валюты не превысит отметку 48 гривен. Такой прогноз озвучила руководитель аналитического департамента «Финансового пульса» Диляра Мустафаева, опираясь на ожидания МВФ, правительства и Нацбанка.

Несмотря на военные риски, валютный рынок Украины будет оставаться под контролем в течение ближайших двух лет.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Официальные ориентиры и сокращение дефицита

Аналитики указывают на постепенную нормализацию рынка. В проекте государственного бюджета на 2026 год Кабинет Министров заложил среднегодовой курс на уровне 45,7 грн/долл. (и 49,4 грн/евро). Международный валютный фонд имеет схожие ожидания: 45,4 грн/долл. в 2026 году с постепенным ростом до 47,5 грн/долл. в 2027-м.

Хотя НБУ традиционно не дает публичных прогнозов по курсу, данные регулятора свидетельствуют об ожидаемом сокращении валютного дефицита частного сектора начиная с 2027 года.

«Это произойдет благодаря росту экспортной выручки — прежде всего агросектора, металлургии, ИТ-услуг и отдельных направлений машиностроения. В то же время импорт будет снижаться естественным путем, включая энергетические поставки», — отметила Мустафаева.

Эксперты прогнозируют, что разрыв между импортом и экспортом сократится с 55,8 млрд грн в конце 2025 года до 42,8 млрд грн в 2027-м.

Оживление экспорта и инвестиций

Ожидается, что предложение валюты на рынке будет расти благодаря нескольким факторам:

  • Увеличению урожаев и стабильному спросу на агропродукцию.
  • Восстановлению мировой экономики, что положительно повлияет на металлургию.
  • Росту ИТ-экспорта и расширению производства оружия.

С 2027 года аналитики «Финансового пульса» прогнозируют существенное оживление притока инвестиций и возвращение уверенности на рынок, что должно снизить спрос населения на наличный доллар.

Международная помощь — залог стабильности

Критически важным условием стабильности остается финансовая поддержка партнеров. Украина рассчитывает привлечь более 45 млрд долларов в 2026 году и 39 млрд долларов в 2027-м. Это позволит финансировать бюджет без запуска «печатного станка» (эмиссии).

По оценкам НБУ, международные резервы вырастут до 54 млрд долларов к концу этого года, что покрывает 5,5 месяца импорта, а в 2027 году этот показатель может превысить 6 месяцев.

В то же время главными рисками остаются интенсивность боевых действий, разрушение инфраструктуры и возможные перебои с внешним финансированием.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
