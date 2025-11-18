Население увеличило вклады в госбанках, впервые за пять кварталов

В третьем квартале 2025 года государственные банки Украины укрепили свои позиции на рынке, впервые за более чем год увеличив свою долю в средствах физических лиц. В целом активы банковской системы продолжают расти, причем государственный сектор демонстрирует более высокую активность. Об этом говорится в ноябрьском Обзоре банковского сектора, опубликованном Национальным банком Украины.

Население возвращается в госбанки

Ключевым изменением квартала стала динамика привлечения средств граждан. Впервые за пять кварталов подряд (то есть более года) доля государственных банков в средствах населения выросла.

По итогам III квартала показатель увеличился на 0,2 п. п. и достиг 62,8%.

В то же время в годовом измерении доля госбанков во вкладах населения все еще показывает незначительное снижение на 0,6 п. п.

Это свидетельствует о том, что государственные финучреждения (Приватбанк, Ощадбанк и другие) снова начали выигрывать конкуренцию за деньги вкладчиков у частных и иностранных банков.

Общее доминирование государства

Государственные банки наращивали свое присутствие не только в сегменте депозитов физических лиц, но и в целом по системе.