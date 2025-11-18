В третьем квартале 2025 года государственные банки Украины укрепили свои позиции на рынке, впервые за более чем год увеличив свою долю в средствах физических лиц. В целом активы банковской системы продолжают расти, причем государственный сектор демонстрирует более высокую активность. Об этом говорится в ноябрьском Обзоре банковского сектора, опубликованном Национальным банком Украины.
Население увеличило вклады в госбанках, впервые за пять кварталов
Население возвращается в госбанки
Ключевым изменением квартала стала динамика привлечения средств граждан. Впервые за пять кварталов подряд (то есть более года) доля государственных банков в средствах населения выросла.
По итогам III квартала показатель увеличился на 0,2 п. п. и достиг 62,8%.
В то же время в годовом измерении доля госбанков во вкладах населения все еще показывает незначительное снижение на 0,6 п. п.
Это свидетельствует о том, что государственные финучреждения (Приватбанк, Ощадбанк и другие) снова начали выигрывать конкуренцию за деньги вкладчиков у частных и иностранных банков.
Общее доминирование государства
Государственные банки наращивали свое присутствие не только в сегменте депозитов физических лиц, но и в целом по системе.
- Общие активы: Объем активов всего банковского сектора за квартал вырос на 2,4% (+11,5% год к году). Рост наблюдался во всех группах, но наиболее активными были именно госбанки.
- Доля рынка: Доля госбанков в общих активах системы выросла на 0,3 п. п. — до 54,7%.
- Чистые активы: Доля госбанков в чистых активах также увеличилась на 0,3 п. п., составив 52,5%.
