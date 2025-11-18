Джефф Безос получил новую работу — стал согенеральным директором нового ИИ-стартапа

Основатель Amazon и один из богатейших людей планеты, Джефф Безос, готовится взять на себя активную операционную роль в стартапе Project Prometheus — новой компании, сфокусированной на создании искусственного интеллекта для инженерии, производства компьютеров, автомобилей и космической техники. Об этом пишет The Verge.

Что известно о новом стартапе

Стартап уже привлек около $6,2 млрд финансирования, и часть этой суммы исходит от самого Безоса.

Джефф Безос станет согенеральным директором (co-CEO) наряду с Vik Bajaj — физиком и химиком, исследователем, ранее работавшим в Google X и являвшимся соучредителем компаний Verily и Foresite Labs.

Это первое формальное операционное назначение Безоса с момента его ухода с поста CEO Amazon в июле 2021 года.

Возвращение Безоса к активному руководству свидетельствует о желании отойти от пассивного инвестора и оказывать непосредственное влияние на технологическое развитие.

В Project Prometheus уже работает около 100 человек, включая исследователей, переманенных из ведущих ИИ-лабораторий, таких, как OpenAI, DeepMind и Meta.

Стартап сосредотачивается на так называемом «физическом ИИ» — системах, которые не ограничиваются анализом текстовых данных, а работают с данными из реального мира и физическими процессами.

В настоящее время не раскрыта точная дата основания компании, ее штаб-квартира и все технические детали проекта.

Из $6,2 млрд финансирование Project Prometheus может быстро стать одним из ключевых игроков в этом сегменте.