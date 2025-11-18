Премьер-министр Венгрии Орбан сравнил финпомощь Украине с «ящиком водки для алкоголика»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на письмо президента Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, в котором отмечено, что Украине в 2026 году может потребоваться 70 млрд евро поддержки, а также приведены возможные механизмы финансирования. Об этом Виктор Орбан написал в X.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Критика Орбана

В сообщении Орбан традиционно раскритиковал предоставление средств Киеву, используя унизительные аналогии. «Все это дело немного похоже на попытку помочь алкоголику, прислав ему еще один ящик водки. Венгрия не потеряла здравый смысл», — написал он.

I received a letter today from President @vonderleyen. She writes that Ukraine’s financing gap is significant and asks member states to send more money. It's astonishing. At a time when it has become clear that a war mafia is siphoning off European taxpayers' money, instead of… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 17, 2025

Орбан о помощи Украине

Орбан заявляет, что у Украины нет «никаких шансов» на победу в войне против россии, а дальнейшая финансовая помощь со стороны Европейского Союза является «просто безумием», которое «убивает» ЕС.

«Мы уже сожгли 185 миллиардов евро, и… мы собираемся сжечь еще больше. Таким образом, мы финансируем страну, которая не имеет никакого шанса выиграть войну», — заявил Орбан.

Он обвинил европейских лидеров в умышленном затягивании войны, стремясь получить лучшие переговорные позиции для предстоящего мирного соглашения.

По мнению венгерского премьера, такой подход ошибочный. По поводу возможного мирного урегулирования Орбан заявил, что ожидает «соглашения между россиянами и американцами о войне, торговле, энергетике и других вопросах».

Он также призвал Европу «открыть независимый канал связи с россией» и вести параллельные переговоры, чтобы наконец «объединить позицию американцев и европейцев».

Описывая будущую систему безопасности, Орбан отметил, что послевоенное устройство для Украины должно включать «мирное соглашение, стабилизирующее границы, независимо от того, признаны они на международном уровне или нет», а также «безусловно, какую-то демилитаризованную зону».

Он выразил уверенность, что если не произойдет «чуда», россия продолжит оккупацию украинских территорий и после завершения войны.

«Это реальность, нравится она вам или нет», — подчеркнул Орбан.