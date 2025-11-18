После двух лет вялой активности прогнозируется, что экономичный двигатель Европы возобновит обороты. Согласно последнему отчету МВФ, совокупный объем производства региона достигнет $31,4 триллиона (27,0 триллиона евро) в 2026 году, причем наибольший прирост будет сосредоточен в Западной Европе, пишет Visual capitalist.

Германия лидирует среди крупнейших экономик Европы

Ожидается, что Германия возобновит темпы роста, прибавив почти $400 миллиардов в свою экономику между 2024 и 2026 годами.

При $5,3 триллиона это составит примерно 17% всего европейского ВВП.

Сразу за ними следуют Великобритания и Франция, по прогнозам, на уровне $4,2 триллиона и $3,6 триллиона соответственно. Итого эта троица будет генерировать более 40% общей экономической активности Европы.

Это подчеркивает, как крупные рынки преобладают в региональной картине.

Южная и Восточная Европа демонстрируют расходящиеся пути

Италия и Испания, ведущие игроки Южной Европы, направляются к умеренному росту на уровне $2,7 триллиона и $1,8 триллиона долларов в 2026 году.

В Восточной Европе объем капитала россии, по прогнозам, составит $2,5 триллиона благодаря экспорту энергоносителей, тогда как Польша входит в первую десятку континентального рынка с $1,1 триллиона.

Однако, несмотря на десятилетия чрезвычайно стремительного роста, который повысил реальный ВВП на душу населения на Востоке, еще много путей, которые нужно пройти, чтобы сократить разрыв в доходах с Западом.

Экономический прогноз Европы на 2026 год

Пандемия и энергетические потрясения прошли, и континент официально находится в режиме обновления благодаря «правильным политическим решениям». Это привело к росту реальной заработной платы, что способствовало росту потребления, особенно в Германии, наибольшей экономике.

Плохая новость состоит в том, что торговая война Дональда Трампа вызывает неопределенность и сократит 0,5% роста, что будет частично компенсировано увеличением расходов на инфраструктуру и оборону. Однако в свою очередь эти высшие государственные расходы происходят за счет долга.