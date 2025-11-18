Потеря визовых привилегий из ЕС: одобрены новые правила лишения безвизового режима

Совет Европейского Союза окончательно одобрил обновленный механизм приостановки безвизового режима с третьими странами, об этом сообщила пресс-служба Совета Е С , пишет DW.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что это значит

Теперь, согласно нововведениям, государство может потерять визовые привилегии с Евросоюзом, если оно торгует «золотыми паспортами», или прибегает к грубым нарушениям прав человека.

«Измененные правила позволят ЕС быстрее и более решительно реагировать на ситуации, когда безвизовым режимом злоупотребляют или он действует против его интересов», — заявил Совет Е С в понедельник , 17 ноября.

Ухудшение отношений с ЕС — основание для лишения безвиза

Механизм приостановки безвизового режима ЕС с третьими странами действует с 2013 года. Если до этого главным основанием для этого был существенный наплыв нелегальных мигрантов, то теперь Брюссель сможет приостановить безвиз, если страна не придерживается принципов визовой политики ЕС.

Еще одной причиной является наличие в третьих странах программ инвестиционного гражданства, так называемых схем выдачи «золотых паспортов», когда гражданство государства предоставляется в обмен на определенную сумму или инвестиции лицам, не имеющим с этой страной «настоящих связей».

Кроме того, визовая либерализация будет прекращена в случае ухудшения двусторонних отношений ЕС со страной, «например, из-за нарушений прав человека».

Что предусматривают новые правила

Новые правила предусматривают и упрощенную процедуру запуска механизма приостановки безвиза.

Ранее для этого было необходимо, чтобы количество случаев отказа во въезде в ЕС или превышение срока пребывания на его территории, а также количество необоснованных заявлений о предоставлении убежища или серьезных уголовных правонарушений составило 50 процентов.

Теперь, если этот уровень достигнет 30 процентов, то это будет считаться «существенным увеличением» и приведет к отмене безвиза.

Приостановка безвиза

Приостановка безвиза — временная мера, которая дает ЕС и заинтересованной третьей стране время для того, чтобы обсудить и устранить возникшие проблемы.

Если приостановка вводится сначала на девять месяцев с потенциальным продлением на 18 месяцев, то в обновленном механизме это будет делаться сначала на 12 месяцев с возможностью продления на 24 месяца.

Новый механизм также предусматривает выборочный подход к тому, кого будут лишать права свободно путешествовать в ЕС.

Когда заработают

Новые правила приостановления безвизового режима с третьими странами будут работать на двадцатый день после их публикации в Официальном журнале ЕС. С этого дня они станут обязательными для всех государств-членов ЕС. Они будут применяться к 61 стране, имеющей безвизовый режим с ЕС, включая Украину, Молдову и Грузию.