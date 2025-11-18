Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
18 ноября 2025, 8:27

Потеря визовых привилегий из ЕС: одобрены новые правила лишения безвизового режима

Совет Европейского Союза окончательно одобрил обновленный механизм приостановки безвизового режима с третьими странами, об этом сообщила пресс-служба Совета Е С, пишет DW.

Совет Европейского Союза окончательно одобрил обновленный механизм приостановки безвизового режима с третьими странами, об этом сообщила пресс-служба Совета Е С, пишет DW.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто это значитТеперь, согласно нововведениям, государство может потерять визовые привилегии с Евросоюзом, если оно торгует «золотыми паспортами», или прибегает к грубым нарушениям прав человека.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что это значит

Теперь, согласно нововведениям, государство может потерять визовые привилегии с Евросоюзом, если оно торгует «золотыми паспортами», или прибегает к грубым нарушениям прав человека.

«Измененные правила позволят ЕС быстрее и более решительно реагировать на ситуации, когда безвизовым режимом злоупотребляют или он действует против его интересов», — заявил Совет Е С в понедельник, 17 ноября.

Ухудшение отношений с ЕС — основание для лишения безвиза

Механизм приостановки безвизового режима ЕС с третьими странами действует с 2013 года. Если до этого главным основанием для этого был существенный наплыв нелегальных мигрантов, то теперь Брюссель сможет приостановить безвиз, если страна не придерживается принципов визовой политики ЕС.

Еще одной причиной является наличие в третьих странах программ инвестиционного гражданства, так называемых схем выдачи «золотых паспортов», когда гражданство государства предоставляется в обмен на определенную сумму или инвестиции лицам, не имеющим с этой страной «настоящих связей».

Кроме того, визовая либерализация будет прекращена в случае ухудшения двусторонних отношений ЕС со страной, «например, из-за нарушений прав человека».

Что предусматривают новые правила

Новые правила предусматривают и упрощенную процедуру запуска механизма приостановки безвиза.

Ранее для этого было необходимо, чтобы количество случаев отказа во въезде в ЕС или превышение срока пребывания на его территории, а также количество необоснованных заявлений о предоставлении убежища или серьезных уголовных правонарушений составило 50 процентов.

Теперь, если этот уровень достигнет 30 процентов, то это будет считаться «существенным увеличением» и приведет к отмене безвиза.

Приостановка безвиза

Приостановка безвиза — временная мера, которая дает ЕС и заинтересованной третьей стране время для того, чтобы обсудить и устранить возникшие проблемы.

Если приостановка вводится сначала на девять месяцев с потенциальным продлением на 18 месяцев, то в обновленном механизме это будет делаться сначала на 12 месяцев с возможностью продления на 24 месяца.

Новый механизм также предусматривает выборочный подход к тому, кого будут лишать права свободно путешествовать в ЕС.

Когда заработают

Новые правила приостановления безвизового режима с третьими странами будут работать на двадцатый день после их публикации в Официальном журнале ЕС. С этого дня они станут обязательными для всех государств-членов ЕС. Они будут применяться к 61 стране, имеющей безвизовый режим с ЕС, включая Украину, Молдову и Грузию.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+30
Я. ..
Я. ..
18 ноября 2025, 9:18
#
«через порушення прав людини»

Значить тепер і безвізу з ЄС не буде, бо відео про бусифікасьйон повно в твіттері (нині Х), а це якось не дуже корелює з «демократичною» державою, де дотримуються «прав людини» :)
+
+30
sankas010
sankas010
18 ноября 2025, 9:30
#
Ничего не будет, это кого надо бусификация. Европейцы все понимают — не будут бусифицировать украинцев, значит придет час бусифицировать европейцев.
+
0
Я. ..
Я. ..
18 ноября 2025, 10:36
#
Твоя суб`єктивна «думка» — це звісно дуже чудово, але в реальному світі коли пан Венс згадав про бусифікацію в овальному кабінеті поруч з Трампом, то вовчик обкакався і не було що відповідати, уявляєш? А потім всю делегацію бананової республіки вигнали з Білого дому:)

Тому ні, зважаючи на те, що дуже багато бидла в ЄС вже задовбали європейців, а також зважаючи на те, що і ЄС, і штати, чудово знають про «права людини» в нашій банановій республіці і рівень корупції, котрої звісно «немає» в нашій «потужній» та «демократичній» країні")))

Європейці прекрасно знають, що пукін не полізе проти цілого блоку ЄС, тому ці твої «казки» із циклу, коли гоблін з тцк добиває до смерті українця в будівлі тцк і каже:-Ну, а що, якщо не ми, то тут будуть буряти))

А в Румунії взагалі у прикордонників є кімнати де на стіні потужно написано «for free ukrainians»)) бо ніхто окрім поляків не видає назад українців, котрі змогли вирватися з концтабору у вільний світ, через колючу проволоку, рви з водою, під дронами з тепловізорами, котрі бігли лісами і полями, поки «мужні» і «браві» прикордонники стріляли їм в спину :)

Тому твоя «казка» базується на телемарафоні, де все «добре» і «потужно», а в реальності, як я вже казав раніше, ЄС скорочує виплати біженцям, на 2026 рік ми ще не знаємо де будемо брати кошти, бо наші ідіоти не розуміли з самого початку, що ніхто не буде нас фінансувати вічно, а оце «якщо не ми, то нападуть на вас» — не працює, бо ЄС озброюється і ми їм не треба :) Але можеш тішити себе)
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 ноября 2025, 9:38
#
Из цикла -…аби шо ляпнуть.

.Я.. 18 листопада 2025, 9:18
…Значить тепер і безвізу з ЄС не буде…

Специально для «экспертов»!!!
Можете ознакомиться со следующими документами —

https://www.coe.int/en/web/conventions/by-non-member-states-of-the-coe-or-the-european-union?module=declarations-by-treaty&numSte=005&codeNature=10&codePays=U

Так что с Украиной все будет «ок».
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
