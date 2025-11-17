Банковский сектор наращивает кредитование

Кредитование в гривне стремительно росло третий квартал подряд, обеспечив основной вклад в наращивание активов банковского сектора. Рыночное кредитование вне рамок государственных программ поддержки преобладало, качество портфеля оставалось высоким, а ставки снизились. В то же время доля неработающих кредитов (NPL) упала до 25%, что является десятилетним минимумом. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора за III квартал 2025 года, опубликованном Национальным банком Украины 17 ноября.

Рост рыночного кредитования

По данным НБУ, проникновение кредитов в ВВП, после паузы с начала полномасштабного вторжения, растет три квартала подряд все более быстрыми темпами. Чистые кредиты бизнесу уже составляют 8,4% ВВП, а населению — 3,2%.

В течение квартала интенсивно росли кредиты частным и отдельным государственным компаниям. Крупнейшими получателями средств стали сектора торговли, финансовых услуг, машиностроения, сельского хозяйства, энергетики и пищевой промышленности.

Ключевым положительным сигналом является то, что портфель растет преимущественно за пределами государственных программ поддержки. Благодаря доступным рыночным условиям доля субсидированных (льготных) кредитов в гривневом портфеле бизнеса сократилась до 27,4%.

В то же время в годовом измерении быстрее росли долгосрочные кредиты на капитальные инвестиции, благодаря чему их доля в чистом гривневом портфеле бизнеса превысила 25%.

Рыночные ставки по гривневым кредитам бизнеса в сентябре снизились до 15,3% годовых (после ситуативного пика в 16% в июле). Самую низкую среднюю ставку предлагали иностранные банки — 13,7%.

Рекордное качество портфеля и доходы

Качество кредитного портфеля продолжало улучшаться. Доля неработающих кредитов (NPL) сократилась до десятилетнего минимума в 25%.

В НБУ уточняют, что без учета старых проблемных кредитов государственных банков (признанных неработающими во время реформы 2015−2017 годов, включая долги бывших владельцев Приватбанка), «очищенный» показатель NPL по банковской системе составляет лишь 14,3%.

За III квартал 2025 года банковский сектор получил 39,9 млрд грн прибыли. Движущей силой этой прибыли стало именно кредитование: доля процентных доходов от кредитов в общих процентных доходах выросла до 47,8%.