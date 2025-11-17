Банковский сектор наращивает кредитование

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 ноября 2025, 19:33 Читати українською

Банковский сектор наращивает кредитование

Кредитование в гривне стремительно росло третий квартал подряд, обеспечив основной вклад в наращивание активов банковского сектора. Рыночное кредитование вне рамок государственных программ поддержки преобладало, качество портфеля оставалось высоким, а ставки снизились. В то же время доля неработающих кредитов (NPL) упала до 25%, что является десятилетним минимумом. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора за III квартал 2025 года, опубликованном Национальным банком Украины 17 ноября.

Кредитование в гривне стремительно росло третий квартал подряд, обеспечив основной вклад в наращивание активов банковского сектора.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рост рыночного кредитования

По данным НБУ, проникновение кредитов в ВВП, после паузы с начала полномасштабного вторжения, растет три квартала подряд все более быстрыми темпами. Чистые кредиты бизнесу уже составляют 8,4% ВВП, а населению — 3,2%.

В течение квартала интенсивно росли кредиты частным и отдельным государственным компаниям. Крупнейшими получателями средств стали сектора торговли, финансовых услуг, машиностроения, сельского хозяйства, энергетики и пищевой промышленности.

Ключевым положительным сигналом является то, что портфель растет преимущественно за пределами государственных программ поддержки. Благодаря доступным рыночным условиям доля субсидированных (льготных) кредитов в гривневом портфеле бизнеса сократилась до 27,4%.

В то же время в годовом измерении быстрее росли долгосрочные кредиты на капитальные инвестиции, благодаря чему их доля в чистом гривневом портфеле бизнеса превысила 25%.

Рыночные ставки по гривневым кредитам бизнеса в сентябре снизились до 15,3% годовых (после ситуативного пика в 16% в июле). Самую низкую среднюю ставку предлагали иностранные банки — 13,7%.

Рекордное качество портфеля и доходы

Качество кредитного портфеля продолжало улучшаться. Доля неработающих кредитов (NPL) сократилась до десятилетнего минимума в 25%.

В НБУ уточняют, что без учета старых проблемных кредитов государственных банков (признанных неработающими во время реформы 2015−2017 годов, включая долги бывших владельцев Приватбанка), «очищенный» показатель NPL по банковской системе составляет лишь 14,3%.

За III квартал 2025 года банковский сектор получил 39,9 млрд грн прибыли. Движущей силой этой прибыли стало именно кредитование: доля процентных доходов от кредитов в общих процентных доходах выросла до 47,8%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами