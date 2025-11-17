Компания Ford завершила производство своей культовой модели Focus, которая была одной из самых популярных в Европе на протяжении 27 лет. Этот шаг является частью ранее объявленного плана Ford по ускорению перехода своего европейского модельного ряда на полностью электрические модели. Об этом сообщает Autocar 17 ноября.
Культовый Ford Focus сняли с производства
Электрическая замена на платформе VW
Решение о снятии с производства семейного хэтчбека было объявлено еще в 2022 году. Место Focus в линейке Ford фактически заняли два новых электрических кроссовера — Explorer и Capri. Обе модели базируются на электрической архитектуре MEB немецкого концерна Volkswagen Group, что является частью стратегического партнерства между двумя автогигантами.
Судьба завода в Саарлуисе
Прекращение производства Focus означает, что немецкий завод Ford в Саарлуисе, где собирали эту модель, больше не выпускает автомобили. Ранее Ford заявлял, что не имеет планов на производство новых моделей на этом предприятии, и до сих пор не объявил о покупателе для завода, оставляя его будущее неопределенным.
Падение доли рынка и план возвращения
Снятие с производства Focus, а ранее — модели Fiesta, означает, что Ford потерял две свои самые массовые и популярные модели в Европе. Это уже кардинально изменило позиции бренда на рынке.
По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), Ford опустился со 2-го места по объемам продаж в Европе в 2015 году до 12-го места в прошлом году. За этот период компания потеряла почти половину своей доли рынка.
Сейчас Ford формирует план возвращения на позиции одного из самых продаваемых производителей в Европе. Для этого компания назначила Джима Баумбика — бывшего руководителя модельных линеек Focus и Kuga — первым за три года специализированным руководителем европейского подразделения. Его главная задача — разрабатывать продукты, актуальные для европейских клиентов.
Конец целой эпохи
Прекращение производства Focus — это конец целой эпохи для Ford. Компания добровольно уходит из сегмента доступных семейных хэтчбеков, где она доминировала десятилетиями, чтобы полностью сосредоточиться на двух направлениях: электромобилях и кроссоверах. Это стратегический ответ на изменение потребительских предпочтений и жесткие экологические нормы ЕС.
Однако это и огромный риск: отказ от массовых, высокообъемных моделей (Focus, Fiesta) уже привел к катастрофическому падению доли рынка (с 2-го на 12-е место в Европе). Новая стратегия, основанная на электрокроссоверах (Explorer, Capri) на платформе Volkswagen, — это попытка Ford перейти от массового производителя к более нишевому, с более высокой маржой, но это также оставляет ее традиционных клиентов конкурентам, таким как Volkswagen Golf или Toyota Corolla.
