Украина сократила социальные расходы на 15 млрд грн в 2025 году

Украина сократила социальные и пенсионные расходы в 2025 году на 15 млрд по сравнению с прошлым годом. Это единственное сокращение финансирования в бюджете. Об этом свидетельствуют данные исследования Украинского института будущего, опубликованные 17 ноября.

Больше всего Украина тратит на войну, и в этом году расходы выросли на 527 млрд грн. На втором месте — внутренняя безопасность (+10 млрд грн).

Среди поступлений были зафиксированы существенные росты НДФЛ и акциза. Впрочем, больше всего в бюджет внесли госучреждения.

Данные Украинского института будущего

Сводный бюджет за 9 месяцев 2025 года был закрыт с дефицитом 870,5 млрд гривен против 733,0 млрд гривен за январь — сентябрь 2024 года.

Налоговые поступления в 2025 году уже на 336,6 млрд гривен больше, чем в 2024 году.