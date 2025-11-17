Курс гривна/доллар в ноябре может выйти выше отметки 42,5 — Украинский институт будущего

Курс гривны/доллара в ноябре может быть выше отметки 42,5. При этом курс гривны/евро в ноябре будет на уровне октября. Об этом сообщает Украинский институт будущего.

Что прогнозируют эксперты

«Мы видим, что инфляция снижается стремительнее, чем ожидалось, и это позволяет НБУ изменять курсовую политику по политике стимулирования инфляции из-за фиксированного курса гривны/доллара на политику незначительной управляемой девальвации курса гривны к доллару США», — говорится в сообщении.

Кроме этого, согласно данным института, курс евро по отношению к доллару США стал ослабевать, а это будет приближать курс гривны/доллара к курсу гривны/евро.

«Мы считаем, что курс гривны/доллара в ноябре может быть выше отметки 42,5. При этом курс гривны/евро в ноябре будет на уровне октября», — отмечают эксперты.

