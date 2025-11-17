Официальный курс валют: Нацбанк укрепил гривну в паре с евро

Нацбанк укрепил гривну на 19 копеек в паре с евро, но ослабил национальную валюту в паре с долларом США на 3 копейки. Об этом свидетельствуют новые курсы валют на вторник, 18 ноября.

На вторник НБУ установил такой курс доллара: 42,0670грн. Это на 3 копейки больше, чем в понедельник (42,0423).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 48,7872, что на 19 копеек меньше, чем в понедельник (48,9835).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на вторник установил такой курс польского злотого: 11,5704 (в понедельник курс был 11,5515).

