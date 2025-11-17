Multi от Минфин
українська
17 ноября 2025, 16:30

Средняя зарплата в Польше достигла 8750 злотых — почти в четыре раза больше, чем в Украине

За девять месяцев 2025 года средняя заработная плата в бизнес-секторе Польши выросла на 8,2% и в сентябре составила 8750 злотых (около 82,5 тыс. грн). Это больше, чем в любой отрасли в Украине, где средняя зарплата в сентябре составила около 26,6 тыс. грн (по данным Госстата), то есть почти в четыре раза меньше, чем в соседней Польше. Об этом говорится в аналитических данных Gremi Personal.

За девять месяцев 2025 года средняя заработная плата в бизнес-секторе Польши выросла на 8,2% и в сентябре составила 8750 злотых (около 82,5 тыс.
Фото: depositphotos

Где платят больше всего

Самые высокие темпы роста зарплат в Польше зафиксированы у производителей компьютеров и электроники (+10,9%), продуктов питания (+9,8%), транспортного оборудования, включая военное (+9,2%), машиностроение (+9,1%) и мебельную промышленность (+8,9%).

Такие темпы роста отражают дефицит квалифицированных работников в высокотехнологичных и экспортно ориентированных секторах. В Gremi Personal отмечают, что работодатели повышают зарплаты, чтобы удержать ключевой персонал, даже несмотря на оптимизацию штата.

Для сравнения, в Украине наибольшее повышение оплаты труда с начала года наблюдается в секторе ИТ (+14%), финансах (+11%) и энергетике (+9%), но в денежном эквиваленте это гораздо меньшие суммы — даже в столичных ИТ-компаниях средняя зарплата редко превышает 80−100 тыс. грн.

Отрасли, где работает большинство украинцев

Меньшие темпы роста зарплат в Польше зафиксированы в сферах, где традиционно работают многие украинцы:

  • логистика и склады — +7,8% (средняя зарплата 9029 злотых);
  • HoReCa — +7,8% (6548 злотых);
  • строительство — +7,6%;
  • розничная торговля — +7,6% (6766 злотых).

Несмотря на рост в годовом исчислении, в сентябре в этих секторах зафиксировано снижение зарплат в месячной динамике (на 0,4−1,2%), что связано с сезонным спадом активности и увеличением предложения рабочей силы — в том числе за счет работников, уволенных из промышленности.

В то же время даже такие «проседания» не меняют факта: зарплаты в логистике Польши почти в четыре раза превышают аналогичные в Украине. Для сравнения, средняя зарплата в отечественных транспортно-логистических компаниях в сентябре 2025 составила около 24 тыс. грн, тогда как польский работник на аналогичной должности получает эквивалент 85−90 тыс. грн.

Кто выиграет от такого разрыва

Эксперты Gremi Personal отмечают, что логистика остается одним из самых привлекательных секторов для трудовых мигрантов из Украины. Во-первых, из-за стабильного спроса на персонал (+4,7% роста занятости за девять месяцев).

Во-вторых, из-за возможности карьерного роста работники со знанием польского языка или техническими навыками быстро переходят в более оплачиваемые позиции, в частности в производстве или техническом обслуживании.

В Украине ситуация противоположная: недостаток персонала в логистике, строительстве и агросекторе подталкивает бизнес к автоматизации или привлечению работников с меньшими требованиями к квалификации. Но существенный рост зарплат эти тенденции пока не дали.

Читайте также: Зарплатная пропасть: украинцы получают в 7 раз меньше европейцев

Итог

Польша остается привлекательным рынком труда для украинцев, даже несмотря на замедление темпов роста зарплат.

  • Разрыв между средней зарплатой в Польше и Украине — более 3,5 раза.
  • Рабочие специальности в Польше оплачиваются лучше менеджерских должностей в Украине.
  • Лучшие перспективы в технических и производственных профессиях, где польские компании активно инвестируют в персонал.

Как подытоживают в Gremi Personal, «украинцы, которые готовы получать технические специальности или повышать квалификацию, будут оставаться наиболее востребованными на польском рынке труда в 2026 году».

Что с зарплатами в Украине

Средняя заработная плата в Украине в сентябре 2025 составила 26 623 грн, что на 2,7% больше, чем в августе. По данным Государственной службы статистики, в июле 2025 года показатель составил 26 499 грн.

По итогам 2024 г. средняя заработная плата в Украине увеличилась на 23,1% к показателю предыдущего года и составила 21 473 грн. или 494 евро в месяц (по среднегодовому курсу НБУ). То есть, за год она составляла 5,9 тыс. евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
