Слабая статистика после «шатдауна» может обрушить курс доллара

Доллар США торгуется почти без изменений в начале недели, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией отложенных экономических данных США, накопившихся за время рекордно длительного «шатдауна» правительства. Аналитики предупреждают, что доллар может упасть, если официальная статистика окажется слабее завышенных прогнозов, сделанных в условиях информационного вакуума. Об этом сообщает The Wall Street Journal 17 ноября.

Риск разочарования

Во время приостановки работы правительства, когда официальные данные не публиковались, американские экономисты парадоксально повышали прогнозы экономического роста, отмечает Кит Джакс из Societe Generale. Теперь, когда правительство возобновляет работу, рынок готовится получить реальные цифры, включая ключевой отчет о рынке труда за сентябрь, который должен выйти в четверг, 20 ноября.

«Мы боимся разочарования, которое может помочь евро повторно протестировать свой циклический максимум по отношению к доллару», — отмечает Джакс.

Текущая динамика рынка отражает эту неопределенность: индекс доллара DXY вырос на 0,1% до 99,384, тогда как евро упал на 0,2% до $1,1603.

Доля ставки ФРС

Главный вопрос для рынка — снизит ли Федеральная резервная система (ФРС) процентные ставки на своем декабрьском заседании. Недавние комментарии представителей ФРС были осторожными в отношении дальнейшего смягчения, но они делались в условиях отсутствия данных.

Экономист Jefferies Мохит Кумар называет декабрьское заседание «подбрасыванием монеты». Он считает, что даже после публикации отложенных данных ФРС все равно не будет иметь достаточно информации, чтобы убедиться в том или ином направлении.

Помимо отчета о занятости, на этой неделе рынки также будут анализировать протоколы заседания ФРС (в среду) и данные о деловой активности (PMI) в пятницу.