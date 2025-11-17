Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
17 ноября 2025, 16:05

Слабая статистика после «шатдауна» может обрушить курс доллара

Доллар США торгуется почти без изменений в начале недели, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией отложенных экономических данных США, накопившихся за время рекордно длительного «шатдауна» правительства. Аналитики предупреждают, что доллар может упасть, если официальная статистика окажется слабее завышенных прогнозов, сделанных в условиях информационного вакуума. Об этом сообщает The Wall Street Journal 17 ноября.

Доллар США торгуется почти без изменений в начале недели, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией отложенных экономических данных США, накопившихся за время рекордно длительного «шатдауна» правительства.

Риск разочарования

Во время приостановки работы правительства, когда официальные данные не публиковались, американские экономисты парадоксально повышали прогнозы экономического роста, отмечает Кит Джакс из Societe Generale. Теперь, когда правительство возобновляет работу, рынок готовится получить реальные цифры, включая ключевой отчет о рынке труда за сентябрь, который должен выйти в четверг, 20 ноября.

«Мы боимся разочарования, которое может помочь евро повторно протестировать свой циклический максимум по отношению к доллару», — отмечает Джакс.

Текущая динамика рынка отражает эту неопределенность: индекс доллара DXY вырос на 0,1% до 99,384, тогда как евро упал на 0,2% до $1,1603.

Доля ставки ФРС

Главный вопрос для рынка — снизит ли Федеральная резервная система (ФРС) процентные ставки на своем декабрьском заседании. Недавние комментарии представителей ФРС были осторожными в отношении дальнейшего смягчения, но они делались в условиях отсутствия данных.

Экономист Jefferies Мохит Кумар называет декабрьское заседание «подбрасыванием монеты». Он считает, что даже после публикации отложенных данных ФРС все равно не будет иметь достаточно информации, чтобы убедиться в том или ином направлении.

Помимо отчета о занятости, на этой неделе рынки также будут анализировать протоколы заседания ФРС (в среду) и данные о деловой активности (PMI) в пятницу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
