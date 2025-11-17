ЕС предоставит Украине гранты на €90 млрд, если Бельгия заблокирует кредит за счет активов РФ

Европейский Союз предложил два альтернативных варианта финансирования Украины на 2026−2027 годы на случай, если странам-членам не удастся согласовать желаемый план использования замороженных российских активов. В качестве «плана Б» Брюссель предлагает выделить Украине гранты на сумму €90 миллиардов ($104 млрд) или привлечь совместный долг ЕС для предоставления займа. Об этом стало известно из письма президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен лидерам ЕС. Об этом сообщает Bloomberg 17 ноября.

Три варианта финансирования

В письме, направленном накануне декабрьского саммита, исполнительный орган ЕС представляет три варианта стабилизации финансов Украины:

План А: Использовать замороженные российские активы (около €200 млрд, хранящиеся в бельгийском депозитарии Euroclear) для обеспечения крупного «репарационного кредита» для Киева.

План Б: Страны-члены ЕС предоставляют Украине не менее €90 миллиардов в виде прямых грантов на 2026−2027 годы.

План В: Евросоюз выпускает совместные долговые обязательства (подобно фонду восстановления после COVID-19) для финансирования займа Украине.

Блокировка Бельгии и цена вопроса

План «А» с использованием российских активов пока остается приоритетным для ЕС. По этой схеме Украина получит кредит, который она будет обязана возвращать только в том случае, если Россия согласится выплатить репарации за нанесенный войной ущерб.

Однако этот план пока блокируется Бельгией, где зарегистрирован Euroclear. Брюссель требует более надежных юридических гарантий, опасаясь, что именно Бельгия может нести ответственность за погашение средств в будущем, например, в случае судебных исков со стороны России. На прошлой неделе переговоры между Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером не принесли результата.

Потребности Украины растут

В документе отмечается срочность решения, поскольку Украина будет нуждаться в значительной поддержке уже в начале 2026 года. Финансовое давление на Киев будет особенно тяжелым в ближайшие два года.

По оценкам Еврокомиссии: