ЕС предоставит Украине гранты на €90 млрд, если Бельгия заблокирует кредит за счет активов РФ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 ноября 2025, 13:11 Читати українською

ЕС предоставит Украине гранты на €90 млрд, если Бельгия заблокирует кредит за счет активов РФ

Европейский Союз предложил два альтернативных варианта финансирования Украины на 2026−2027 годы на случай, если странам-членам не удастся согласовать желаемый план использования замороженных российских активов. В качестве «плана Б» Брюссель предлагает выделить Украине гранты на сумму €90 миллиардов ($104 млрд) или привлечь совместный долг ЕС для предоставления займа. Об этом стало известно из письма президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен лидерам ЕС. Об этом сообщает Bloomberg 17 ноября.

Европейский Союз предложил два альтернативных варианта финансирования Украины на 2026−2027 годы на случай, если странам-членам не удастся согласовать желаемый план использования замороженных российских активов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Три варианта финансирования

В письме, направленном накануне декабрьского саммита, исполнительный орган ЕС представляет три варианта стабилизации финансов Украины:

  • План А: Использовать замороженные российские активы (около €200 млрд, хранящиеся в бельгийском депозитарии Euroclear) для обеспечения крупного «репарационного кредита» для Киева.
  • План Б: Страны-члены ЕС предоставляют Украине не менее €90 миллиардов в виде прямых грантов на 2026−2027 годы.
  • План В: Евросоюз выпускает совместные долговые обязательства (подобно фонду восстановления после COVID-19) для финансирования займа Украине.

Блокировка Бельгии и цена вопроса

План «А» с использованием российских активов пока остается приоритетным для ЕС. По этой схеме Украина получит кредит, который она будет обязана возвращать только в том случае, если Россия согласится выплатить репарации за нанесенный войной ущерб.

Однако этот план пока блокируется Бельгией, где зарегистрирован Euroclear. Брюссель требует более надежных юридических гарантий, опасаясь, что именно Бельгия может нести ответственность за погашение средств в будущем, например, в случае судебных исков со стороны России. На прошлой неделе переговоры между Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером не принесли результата.

Потребности Украины растут

В документе отмечается срочность решения, поскольку Украина будет нуждаться в значительной поддержке уже в начале 2026 года. Финансовое давление на Киев будет особенно тяжелым в ближайшие два года.

По оценкам Еврокомиссии:

  • Только на военные нужды в 2026 году Украине понадобится не менее €51,6 миллиарда.
  • Общие потребности Украины в 2026 году могут достичь €70 миллиардов.
  • В 2027 году общие потребности оцениваются в €64 миллиарда.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Smerch747
Smerch747
17 ноября 2025, 13:24
#
Було б круто. І 200ярдів на майбутнє будуть і ще грантів на 100)))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами