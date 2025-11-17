Британия меняет систему предоставления убежища для беженцев. Подробно об изменениях

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 ноября 2025, 15:33 Читати українською

Британия меняет систему предоставления убежища для беженцев. Подробно об изменениях

Британское правительство объявило о дальновидных изменениях в политике Соединенного Королевства относительно предоставления убежища, чтобы попытаться уменьшить нелегальную иммиграцию и противодействовать растущей популярности ультраправых. Об этом пишет DW.

Британское правительство объявило о дальновидных изменениях в политике Соединенного Королевства относительно предоставления убежища, чтобы попытаться уменьшить нелегальную иммиграцию и противодействовать растущей популярности ультраправых.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Новые правила

Согласно новым планам, разработанным по образцу строгой системы предоставления убежища Дании, статус беженца для искателей убежища, прибывающих в Великобританию, будет сокращен с пяти лет до 30 месяцев, тогда как получившим убежище придется ждать 20 лет, чтобы подать заявление на постоянное проживание, вместо.

Эти меры защиты будут «регулярно пересматриваться», и беженцев будут поощрять возвращаться в свои страны, как только их сочтут безопасными.

Британское Министерство внутренних дел назвало эти предложения «наибольшим пересмотром политики предоставления убежища в современную эпоху», тогда как министр внутренних дел Шабана Махмуд, которая должна изложить планы в парламенте в понедельник, пообещала: «Я положу конец „золотому билету“ Великобритании для искателей убежища».

Читайте также: Великобритания планирует ужесточить правила приема беженцев: чью модель возьмут за основу

Сколько искателей убежища прибывает в Великобританию

С момента прихода к власти в июле 2024 г. лейбористское правительство премьер-министра Кира Стармера пытается справиться с ростом уровня нелегальной иммиграции.

Только в этом году в Великобританию прибыло более 39 000 человек, многие из которых совершили опасное путешествие через Ла-Манш из северной Франции на небольших лодках — больше, чем за весь 2024 год, но меньше, чем рекорд, установленный в 2022 году при предыдущем консервативном правительстве.

Согласно официальным данным, количество заявок на убежище в Великобритании также находится на рекордно высоком уровне — около 111 000 заявок было подано за год, завершившийся июнем 2025 года.

«Эта страна гордится традицией приветствовать тех, кто убегает от опасности, но наша щедрость перетягивает нелегальных мигрантов через Ла-Манш», — сказал Махмуд.

«Темпы и масштабы миграции оказывают огромное давление на общины».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами