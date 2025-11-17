Британия меняет систему предоставления убежища для беженцев. Подробно об изменениях

Британское правительство объявило о дальновидных изменениях в политике Соединенного Королевства относительно предоставления убежища, чтобы попытаться уменьшить нелегальную иммиграцию и противодействовать растущей популярности ультраправых. Об этом пишет DW.

Новые правила

Согласно новым планам, разработанным по образцу строгой системы предоставления убежища Дании, статус беженца для искателей убежища, прибывающих в Великобританию, будет сокращен с пяти лет до 30 месяцев, тогда как получившим убежище придется ждать 20 лет, чтобы подать заявление на постоянное проживание, вместо.

Эти меры защиты будут «регулярно пересматриваться», и беженцев будут поощрять возвращаться в свои страны, как только их сочтут безопасными.

Британское Министерство внутренних дел назвало эти предложения «наибольшим пересмотром политики предоставления убежища в современную эпоху», тогда как министр внутренних дел Шабана Махмуд, которая должна изложить планы в парламенте в понедельник, пообещала: «Я положу конец „золотому билету“ Великобритании для искателей убежища».

Читайте также: Великобритания планирует ужесточить правила приема беженцев: чью модель возьмут за основу

Сколько искателей убежища прибывает в Великобританию

С момента прихода к власти в июле 2024 г. лейбористское правительство премьер-министра Кира Стармера пытается справиться с ростом уровня нелегальной иммиграции.

Только в этом году в Великобританию прибыло более 39 000 человек, многие из которых совершили опасное путешествие через Ла-Манш из северной Франции на небольших лодках — больше, чем за весь 2024 год, но меньше, чем рекорд, установленный в 2022 году при предыдущем консервативном правительстве.

Согласно официальным данным, количество заявок на убежище в Великобритании также находится на рекордно высоком уровне — около 111 000 заявок было подано за год, завершившийся июнем 2025 года.

«Эта страна гордится традицией приветствовать тех, кто убегает от опасности, но наша щедрость перетягивает нелегальных мигрантов через Ла-Манш», — сказал Махмуд.

«Темпы и масштабы миграции оказывают огромное давление на общины».