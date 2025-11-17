Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон подписали «историческое соглашение», в котором говорится о длительном сотрудничестве двух стран. Об этом сообщает Офис президента Украины.
Истребители Rafale и ПВО: Зеленский и Макрон подписали «историческое соглашение»
Историческое соглашение
Президент Украины и его французский коллега подписали письмо о намерениях, содержание которого еще неизвестно, но которое Зеленский ранее назвал «историческим».
Документ был подписан за столом, установленным на взлетной полосе Виллакубле авиабазы на фоне самолетов и средств противовоздушной обороны.
В частности, отмечается, что Украина закажет у Франции 100 истребителей Rafale.
Что известно о соглашении
Ранее Reuters сообщало, что Зеленский планирует заключить соглашение с Францией по поставкам средств противовоздушной обороны, военных самолетов и ракет.
Отмечается, что уже несколько недель продолжаются переговоры по поводу того, что Франция может предоставить Украине больше военной поддержки.
В прошлом месяце Макрон пообещал предложить больше истребителей Mirage, сначала пообещав поставить шесть, а также новую партию ракет класса «земля-воздух» Aster 30, производимых европейской группой MBDA, для батарей ПВО SAMP/T.
Также ранее Зеленский заявил, что Украина скоро получит новые системы противовоздушной обороны и боевые самолеты от союзников, включая Францию. Соответствующие решения уже готовятся, это будет историческое соглашение.
