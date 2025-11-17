Multi от Минфин
17 ноября 2025, 12:51

Истребители Rafale и ПВО: Зеленский и Макрон подписали «историческое соглашение»

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон подписали «историческое соглашение», в котором говорится о длительном сотрудничестве двух стран. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон подписали «историческое соглашение», в котором говорится о длительном сотрудничестве двух стран.
Фото: Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануель Макрон

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Историческое соглашение

Президент Украины и его французский коллега подписали письмо о намерениях, содержание которого еще неизвестно, но которое Зеленский ранее назвал «историческим».

Документ был подписан за столом, установленным на взлетной полосе Виллакубле авиабазы на фоне самолетов и средств противовоздушной обороны.

В частности, отмечается, что Украина закажет у Франции 100 истребителей Rafale.

Что известно о соглашении

Ранее Reuters сообщало, что Зеленский планирует заключить соглашение с Францией по поставкам средств противовоздушной обороны, военных самолетов и ракет.

Отмечается, что уже несколько недель продолжаются переговоры по поводу того, что Франция может предоставить Украине больше военной поддержки.

В прошлом месяце Макрон пообещал предложить больше истребителей Mirage, сначала пообещав поставить шесть, а также новую партию ракет класса «земля-воздух» Aster 30, производимых европейской группой MBDA, для батарей ПВО SAMP/T.

Также ранее Зеленский заявил, что Украина скоро получит новые системы противовоздушной обороны и боевые самолеты от союзников, включая Францию. Соответствующие решения уже готовятся, это будет историческое соглашение.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
orient14
orient14
17 ноября 2025, 13:51
#
«Амбітна та предметна» угода з Францією — 2?
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
17 ноября 2025, 14:29
#
Так, і ще 28 безпрецедентних безпекових угод, тощо!
+
0
vipbmz
vipbmz
17 ноября 2025, 14:30
#
Щось не зрозуміло це «потужна» угода № 2 з якої видалили міндіча або лист про наміри? «Президент України та його французький колега підписали лист про наміри»
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
17 ноября 2025, 17:07
#
Така ж сама «історична» угода як і зі шведами по Гріпену. Потужна потужність…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
