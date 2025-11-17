Netflix провела дробление акций

Акции стримингового гиганта Netflix начнут торговаться на скорректированной основе после проведения дробления (сплита) акций в пропорции 10:1. Компания пошла на этот шаг после того, как ее акции подорожали до уровней более $1000 за штуку, что стало следствием ускорения роста доходов и успешного запуска рекламного бизнеса. Об этом сообщает The Motley Fool, передает Yahoo Finance.

Ускорение бизнеса

Рост доходов Netflix в последние кварталы ускорился. В третьем квартале 2025 года выручка выросла на 17,2% в годовом исчислении, что выше показателей второго квартала (+15,9%) и в целом 2024 года (+15,7%). Компания ожидает сохранения темпов роста на уровне 17% и в четвертом квартале.

Эта динамика обусловлена тремя факторами: повышением цен на подписку, ростом количества пользователей (в частности, после борьбы с обменом паролями) и стремительным развитием рекламного бизнеса.

Ставка на рекламу

Рекламное направление, которому еще нет и трех лет, быстро масштабируется. Руководство компании уверено в его перспективах и заявило, что находится «на пути к удвоению дохода от рекламы в 2025 году». Это должно расширить возможности для роста Netflix, не полагаясь исключительно на новых подписчиков или повышение цен.

Помимо доходов, компания демонстрирует значительное улучшение прибыльности. Операционная маржа Netflix, которая в 2023 году составляла 16%, в 2024 году выросла до 27%, а в 2025 году ожидается на уровне 29%.

Оценка акций после сплита

Дробление акций является чисто технической операцией: инвесторы получат 10 акций вместо одной, но их совокупная стоимость не изменится. Сплит не меняет фундаментальную ценность бизнеса, а лишь делает акции дешевле и доступнее для мелких инвесторов и сотрудников компании.

Текущая оценка Netflix выглядит высокой: коэффициент P/E (соотношение цены к прибыли) превышает 47. Однако, если учитывать ожидаемый рост прибыли в следующем году, форвардный P/E (на основе будущей прибыли) составляет 35. Аналитики считают этот показатель значительно более разумным и даже привлекательным, учитывая лидерство компании на рынке и потенциал рекламного бизнеса.