Наигрались: Аналитик советует продавать акции создателя Лабубу

Ажиотаж вокруг популярных игрушек Лабубу подходит к своему пику, а потенциал дальнейшего роста акций Pop Mart выглядит сдержанным, считает аналитик Bernstein — единственный эксперт на Уолл-стрит, рекомендующий инвесторам продавать акции производителя, пишет Оninvest.

Спекулятивный пузырь

Старший аналитик по потребительскому сектору Bernstein Мелинда Ху считает, что ажиотаж вокруг игрушек Лабубу от китайской Pop Mart International Group подходит к своему максимуму. Она уверена: перспективы нового драйвера продаж туманны, поэтому потенциал дальнейшего роста котировок ограничен, пишет Bloomberg.

По словам Ху, «дефицит, азарт охоты на Лабубу, выбросы дофамина и оживленная перепродажа на вторичном рынке», которые подогревают популярность Лабубу, напоминают спекулятивный пузырь вокруг Beanie Babies — мягких игрушек в форме животных, которые в конце 1990-х стали объектом массовой мании.

Тогда коллекционеры скупали их как инвестиционные объекты, цены взлетали, но к 1999 году пузырь лопнул, и большинство игрушек почти полностью обесценилось.

Прогноз аналитика

«Я бы не советовала долгосрочным инвесторам наращивать позиции в Pop Mart, пока компания не пересмотрит свою стратегию», — подчеркнула аналитик Bernstein.

По прогнозам Bernstein, в 2025 году Pop Mart покажет максимальный темп роста выручки — около 145% в год, однако затем маржа начнет сокращаться. Причина — увеличение маркетинговых затрат: компании придется все активнее поддерживать популярность своих персонажей и вкладываться в международное расширение.

Ху также выражает сомнение, что Лабубу сможет превратиться в «вечнозеленый» бренд уровня Hello Kitty или Barbie.

Она отмечает, что их популярность держится на классической модели: никакого искусственного дефицита, спекулятивного маркетинга или механики «слепых коробок», при которых покупатель не знает, какую именно игрушку он получит. Эти продукты постоянно доступны широкому кругу покупателей — и именно это, по ее словам, обеспечивает их долгую и устойчивую жизнь на рынке.

Что говорят другие аналитики

Позиционирование трейдеров на рынке также говорит о нарастающих сомнениях в краткосрочных перспективах Pop Mart, отмечает Bloomberg.

Доля коротких позиций от свободно обращающихся акций поднялась до 2,8% — максимума с апреля 2024 года, по данным S&P Global. Усиление «шортов» означает, что все больше инвесторов делают ставку на снижение акций Pop Mart: они занимают бумаги, продают их сейчас и рассчитывают выкупить дешевле позже. То есть рынок все активнее ожидает падения котировок Pop Mart в ближайшие месяцы.

Но при этом Мелинда Ху из Bernstein остается единственным аналитиком, рекомендуемым инвесторам продавать акции. Пока Уолл-стрит в целом остается оптимистичной по отношению к Pop Mart: по данным Bloomberg, из 46 аналитиков, отслеживающих бумаги компании, 42 сохраняют рекомендацию «покупать», еще трое — «держать».

Оптимистично настроенные аналитики считают, что Pop Mart по-прежнему обладает значительным потенциалом: компания находится на ранней стадии глобальной экспансии и активно расширяет линейку своих фирменных персонажей и брендов, вокруг которых строится весь бизнес.

«Мы полагаем, что рынок недооценивает усилия Pop Mart по расширению интеллектуальной собственности», — отмечают аналитики Morgan Stanley.

По их словам, компания делает ставку не только на новые релизы, но и на развлечения — тематические парки, кино и коллаборации с артистами. Это помогает продлевать жизненный цикл персонажей и усиливает ценность интеллектуальной собственности.

В JPMorgan также видят альтернативу Лабубу. Аналитик Кевин Инь считает, что линейка игрушек Twinkle Twinkle формирует собственное, устойчивое фан-сообщество и не воспринимается покупателями как «запасной вариант» к Лабубу. По его прогнозам, доля продаж этой серии вырастет к 2027 году до 8% по сравнению с 2,8% в первом полугодии текущего года.

Что с акциями Pop Mart

На торгах 17 ноября акции росли слабо — на 0,2%. С начала прошлого года до августовского пика акции Pop Mart в Гонконге взлетели более чем на 1500%, но затем откатились на 38%.