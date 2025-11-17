Наигрались: Аналитик советует продавать акции создателя Лабубу

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 ноября 2025, 13:52 Читати українською

Наигрались: Аналитик советует продавать акции создателя Лабубу

Ажиотаж вокруг популярных игрушек Лабубу подходит к своему пику, а потенциал дальнейшего роста акций Pop Mart выглядит сдержанным, считает аналитик Bernstein — единственный эксперт на Уолл-стрит, рекомендующий инвесторам продавать акции производителя, пишет Оninvest.

Ажиотаж вокруг популярных игрушек Лабубу подходит к своему пику, а потенциал дальнейшего роста акций Pop Mart выглядит сдержанным, считает аналитик Bernstein — единственный эксперт на Уолл-стрит, рекомендующий инвесторам продавать акции производителя, пишет Оninvest.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиСпекулятивный пузырь Старший аналитик по потребительскому сектору Bernstein Мелинда Ху считает, что ажиотаж вокруг игрушек Лабубу от китайской Pop Mart International Group подходит к своему максимуму.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Спекулятивный пузырь

Старший аналитик по потребительскому сектору Bernstein Мелинда Ху считает, что ажиотаж вокруг игрушек Лабубу от китайской Pop Mart International Group подходит к своему максимуму. Она уверена: перспективы нового драйвера продаж туманны, поэтому потенциал дальнейшего роста котировок ограничен, пишет Bloomberg.

По словам Ху, «дефицит, азарт охоты на Лабубу, выбросы дофамина и оживленная перепродажа на вторичном рынке», которые подогревают популярность Лабубу, напоминают спекулятивный пузырь вокруг Beanie Babies — мягких игрушек в форме животных, которые в конце 1990-х стали объектом массовой мании.

Тогда коллекционеры скупали их как инвестиционные объекты, цены взлетали, но к 1999 году пузырь лопнул, и большинство игрушек почти полностью обесценилось.

Читайте также: Pop Mart сообщила о рекордных продажах благодаря безумной популярности Лабубу

Прогноз аналитика

«Я бы не советовала долгосрочным инвесторам наращивать позиции в Pop Mart, пока компания не пересмотрит свою стратегию», — подчеркнула аналитик Bernstein.

По прогнозам Bernstein, в 2025 году Pop Mart покажет максимальный темп роста выручки — около 145% в год, однако затем маржа начнет сокращаться. Причина — увеличение маркетинговых затрат: компании придется все активнее поддерживать популярность своих персонажей и вкладываться в международное расширение.

Ху также выражает сомнение, что Лабубу сможет превратиться в «вечнозеленый» бренд уровня Hello Kitty или Barbie.

Она отмечает, что их популярность держится на классической модели: никакого искусственного дефицита, спекулятивного маркетинга или механики «слепых коробок», при которых покупатель не знает, какую именно игрушку он получит. Эти продукты постоянно доступны широкому кругу покупателей — и именно это, по ее словам, обеспечивает их долгую и устойчивую жизнь на рынке.

Что говорят другие аналитики

Позиционирование трейдеров на рынке также говорит о нарастающих сомнениях в краткосрочных перспективах Pop Mart, отмечает Bloomberg.

Доля коротких позиций от свободно обращающихся акций поднялась до 2,8% — максимума с апреля 2024 года, по данным S&P Global. Усиление «шортов» означает, что все больше инвесторов делают ставку на снижение акций Pop Mart: они занимают бумаги, продают их сейчас и рассчитывают выкупить дешевле позже. То есть рынок все активнее ожидает падения котировок Pop Mart в ближайшие месяцы.

Но при этом Мелинда Ху из Bernstein остается единственным аналитиком, рекомендуемым инвесторам продавать акции. Пока Уолл-стрит в целом остается оптимистичной по отношению к Pop Mart: по данным Bloomberg, из 46 аналитиков, отслеживающих бумаги компании, 42 сохраняют рекомендацию «покупать», еще трое — «держать».

Оптимистично настроенные аналитики считают, что Pop Mart по-прежнему обладает значительным потенциалом: компания находится на ранней стадии глобальной экспансии и активно расширяет линейку своих фирменных персонажей и брендов, вокруг которых строится весь бизнес.

«Мы полагаем, что рынок недооценивает усилия Pop Mart по расширению интеллектуальной собственности», — отмечают аналитики Morgan Stanley.

По их словам, компания делает ставку не только на новые релизы, но и на развлечения — тематические парки, кино и коллаборации с артистами. Это помогает продлевать жизненный цикл персонажей и усиливает ценность интеллектуальной собственности.

В JPMorgan также видят альтернативу Лабубу. Аналитик Кевин Инь считает, что линейка игрушек Twinkle Twinkle формирует собственное, устойчивое фан-сообщество и не воспринимается покупателями как «запасной вариант» к Лабубу. По его прогнозам, доля продаж этой серии вырастет к 2027 году до 8% по сравнению с 2,8% в первом полугодии текущего года.

Что с акциями Pop Mart

На торгах 17 ноября акции росли слабо — на 0,2%. С начала прошлого года до августовского пика акции Pop Mart в Гонконге взлетели более чем на 1500%, но затем откатились на 38%.

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравните условия и выбирайте проекты для инвестирования

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами