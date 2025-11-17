Биткойн уже «нашел» дно и готовится бросить вызов золоту — JPMorgan

Аналитики JPMorgan определили самую низкую точку текущего падения цены биткоина, утверждая, что «дно» рынка находится на уровне $94 000. В то же время они спрогнозировали, что к 2026 году биткоин бросит «существенный вызов» рыночной капитализации золота, которая в этом году превысила $28 триллионов. Об этом сообщает Benzinga.

«Дно» рынка на уровне $94 000

На этой неделе цена биткоина (BTC) пережила резкое падение, опустившись с октябрьского пика в $126 000 до уровня чуть выше $94 000. Однако аналитики JPMorgan считают, что дальнейшее падение маловероятно.

Они определили «дно» биткоина, утверждая, что себестоимость добычи одного BTC в настоящее время составляет $94 000. Этот показатель, по их мнению, «предполагает очень ограниченный потенциал падения» от текущих цен.

Прогноз до 2026 года: Вызов золоту

Команда аналитиков JPMorgan во главе с Николаосом Панигирцоглу подтвердила прогноз, согласно которому биткоин может бросить вызов рыночной капитализации золота, которая в 2025 году оценивается в $28,3 трлн. Для сравнения, текущая капитализация биткоина составляет около $1,9 трлн.

Аналитики банка отметили, что соотношение волатильности биткоина к золоту имеет тенденцию к снижению. Согласно их расчетам, это указывает на потенциальную цену биткоина в $170 000 к 2026 году.

По мнению JPM, текущий разрыв в капитализации свидетельствует о «значительном потенциале роста» для биткоина в ближайшие 6−12 месяцев.

