Релокация производства: бизнесу упростили процедуру возобновления

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла новое Положение о порядке эмиссии сертификатов фондов сделок с недвижимостью (ФОН). Документ обновляет правила их выпуска, обращения и отчетности, говорится в сообщении Комиссии.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что это значит

Теперь эмитенты смогут подавать все документы в Комиссию через личный кабинет в КИС — в формате электронных документов с использованием электронной подписи. Если документы оформлены с ошибками, Комиссия сможет оставлять их без движения, чтобы исправить недостатки.

Также при регистрации выпуска сертификатов ФОН и проспекта эмиссии эмитент сразу в личном кабинете будет заполнять анкету для формирования глобального сертификата — временного или постоянного.

Новые правила вступят в силу после их утверждения Министерством юстиции. В ходе общественного обсуждения большинство предложений участников рынка были учтены.

Что это дает бизнесу

Для бизнеса, планирующего перенести производство с оккупированных или прифронтовых территорий, этот инструмент может помочь быстрее возобновить работу после релокации.

А инвесторы получат более гибкий инструмент — они смогут передавать право собственности на сертификаты на любом этапе строительства или эксплуатации объекта, когда это будет выгодно.