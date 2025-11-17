ВР изменит правила продажи авто должниками: какие еще их ждут сюрпризы

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 ноября 2025, 11:31 Читати українською

ВР изменит правила продажи авто должниками: какие еще их ждут сюрпризы

4 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который должен упростить исполнительное производство благодаря цифровизации (законопроект № 14005). Сразу после этого в сети начали распространяться слухи, что для должников усилится ответственность за неисполнение судебных решений. Как на самом деле может измениться принудительное взыскание долга, «Минфину» рассказала адвокат АО «Максим Боярчуков и Партнеры» Инна Мирошниченко.

4 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который должен упростить исполнительное производство благодаря цифровизации (законопроект № 14005).

О цифровизации

Как видно из пояснительной записки к законопроекту, его основная цель — цифровизация некоторых этапов исполнительного производства, оптимизация его стадий и сроков совершения исполнительных действий.

Такая цифровизация будет заключаться в расширении функционала автоматизированной системы исполнительного производства (далее — АСИП), в частности, в отношении взаимодействия исполнителей с государственными органами, банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими поставщиками платежных услуг и т. п., а также во внедрении взаимодействия между Единым реестром должников и другими реестрами.

На данный момент функционал АСВП уже достаточно расширен и большинство исполнительных действий исполнителем совершается именно в этой системе.

После погашения задолженности арест с имущества будет сниматься автоматически

Одним из самых позитивных и ожидаемых изменений, предусмотренных законопроектом, является автоматическое исключение сведений из Единого реестра должников и снятие ареста со средств/электронных денег должника, а также ценных бумаг, существующих в электронной форме, в случае поступления на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы, частного исполнителя средств, подлежащих взысканию при исполнении решения суда.

Одно из важных нововведений — автоматическое снятие арестов со счетов после полного погашения задолженности.

Сейчас снятие ареста со счетов происходит после поступления средств в ручном режиме непосредственно государственным или частным исполнителем, в производстве которого находится исполнительный документ, в его рабочее время.

Фактически это означает, что если вы оплатили в пятницу после обеда задолженность, то исполнитель разблокирует счета только ближе к обеду понедельника. А что касается работы государственных органов исполнительной службы, то иногда снятие ареста занимает неделю, поскольку процесс требует наличия на рабочем месте не только исполнителя, но и начальника отдела.

Поэтому автоматическое снятие ареста со средств после уплаты долга позволит должникам быстро пользоваться своими счетами и уменьшит влияние человеческого фактора.

Как изменится процедура продажи авто

Проект вносит изменения в ст. 34 закона «О дорожном движении». А именно, при перерегистрации, снятии с учета транспортного средства будет проводиться проверка наличия/отсутствия сведений о владельце транспортного средства в Едином реестре должников (ЕРБ).

В случае наличия такой информации о владельце транспортного средства в ЕРБ территориальные органы МВД отказывают в совершении регистрационного действия. Не позднее следующего рабочего дня об этом сообщают указанный в ЕРБ орган государственной исполнительной службы или частного исполнителя с предоставлением сведений о таком транспортном средстве.

В настоящее время должники также лишены возможности продать транспортное средство, но при условии, что исполнитель наложил на него арест. Фактически сейчас, если о должнике имеется только запись в ЕРБ (но исполнителем не наложен арест на авто), это не является препятствием для продажи авто.

Но ситуации, когда исполнители не налагают арест на авто, в настоящее время встречаются довольно редко, тем более после введения института частных исполнителей. Поэтому при таких изменениях, лично по нашему мнению, должники не почувствуют изменений в усилении контроля или ответственности за неисполнение судебного решения.

Когда должник все же сможет продать авто

Изменения в закон «О дорожном движении» предусматривают случаи, при которых Сервисные центры МВД не отказывают в совершении регистрационных действий в отношении транспортных средств должников. А именно:

  • перерегистрация транспортного средства не связана с его отчуждением;
  • приобретение транспортного средства или его получение в счет погашения долга;
  • приобретение транспортного средства в порядке, определенном статьей 30 Закона Украины «Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений»;
  • безвозмездная передача конфискованного транспортного средства.

О передаче должником другого имущества

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в закон «О нотариате». В частности, определено, что нотариус отказывает в совершении нотариального действия, если лицо, обратившееся за такой услугой по отчуждению или передаче в залог (ипотеку) своего имущества, внесено в Единый реестр должников. То есть, должник лишен права передавать в залог или ипотеку свое имущество.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами