ВР изменит правила продажи авто должниками: какие еще их ждут сюрпризы

4 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который должен упростить исполнительное производство благодаря цифровизации (законопроект № 14005). Сразу после этого в сети начали распространяться слухи, что для должников усилится ответственность за неисполнение судебных решений. Как на самом деле может измениться принудительное взыскание долга, «Минфину» рассказала адвокат АО «Максим Боярчуков и Партнеры» Инна Мирошниченко.

О цифровизации

Как видно из пояснительной записки к законопроекту, его основная цель — цифровизация некоторых этапов исполнительного производства, оптимизация его стадий и сроков совершения исполнительных действий.

Такая цифровизация будет заключаться в расширении функционала автоматизированной системы исполнительного производства (далее — АСИП), в частности, в отношении взаимодействия исполнителей с государственными органами, банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими поставщиками платежных услуг и т. п. , а также во внедрении взаимодействия между Единым реестром должников и другими реестрами.

На данный момент функционал АСВП уже достаточно расширен и большинство исполнительных действий исполнителем совершается именно в этой системе.

После погашения задолженности арест с имущества будет сниматься автоматически

Одним из самых позитивных и ожидаемых изменений, предусмотренных законопроектом, является автоматическое исключение сведений из Единого реестра должников и снятие ареста со средств/электронных денег должника, а также ценных бумаг, существующих в электронной форме, в случае поступления на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы, частного исполнителя средств, подлежащих взысканию при исполнении решения суда.

Одно из важных нововведений — автоматическое снятие арестов со счетов после полного погашения задолженности.

Сейчас снятие ареста со счетов происходит после поступления средств в ручном режиме непосредственно государственным или частным исполнителем, в производстве которого находится исполнительный документ, в его рабочее время.

Фактически это означает, что если вы оплатили в пятницу после обеда задолженность, то исполнитель разблокирует счета только ближе к обеду понедельника. А что касается работы государственных органов исполнительной службы, то иногда снятие ареста занимает неделю, поскольку процесс требует наличия на рабочем месте не только исполнителя, но и начальника отдела.

Поэтому автоматическое снятие ареста со средств после уплаты долга позволит должникам быстро пользоваться своими счетами и уменьшит влияние человеческого фактора.

Как изменится процедура продажи авто

Проект вносит изменения в ст. 34 закона «О дорожном движении». А именно, при перерегистрации, снятии с учета транспортного средства будет проводиться проверка наличия/отсутствия сведений о владельце транспортного средства в Едином реестре должников (ЕРБ).

В случае наличия такой информации о владельце транспортного средства в ЕРБ территориальные органы МВД отказывают в совершении регистрационного действия. Не позднее следующего рабочего дня об этом сообщают указанный в ЕРБ орган государственной исполнительной службы или частного исполнителя с предоставлением сведений о таком транспортном средстве.

В настоящее время должники также лишены возможности продать транспортное средство, но при условии, что исполнитель наложил на него арест. Фактически сейчас, если о должнике имеется только запись в ЕРБ (но исполнителем не наложен арест на авто), это не является препятствием для продажи авто.

Но ситуации, когда исполнители не налагают арест на авто, в настоящее время встречаются довольно редко, тем более после введения института частных исполнителей. Поэтому при таких изменениях, лично по нашему мнению, должники не почувствуют изменений в усилении контроля или ответственности за неисполнение судебного решения.

Когда должник все же сможет продать авто

Изменения в закон «О дорожном движении» предусматривают случаи, при которых Сервисные центры МВД не отказывают в совершении регистрационных действий в отношении транспортных средств должников. А именно:

перерегистрация транспортного средства не связана с его отчуждением;

приобретение транспортного средства или его получение в счет погашения долга;

приобретение транспортного средства в порядке, определенном статьей 30 Закона Украины «Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений»;

безвозмездная передача конфискованного транспортного средства.

О передаче должником другого имущества

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в закон «О нотариате». В частности, определено, что нотариус отказывает в совершении нотариального действия, если лицо, обратившееся за такой услугой по отчуждению или передаче в залог (ипотеку) своего имущества, внесено в Единый реестр должников. То есть, должник лишен права передавать в залог или ипотеку свое имущество.