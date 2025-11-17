Уолл-стрит игнорирует риски «пузыря» и вливает триллионы в гонку ИИ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 ноября 2025, 12:10 Читати українською

Уолл-стрит игнорирует риски «пузыря» и вливает триллионы в гонку ИИ

Инвестиционные гиганты Уолл-стрит, такие как Blue Owl Capital, накопившие триллионы долларов инвестиционного капитала, нашли идеальную цель для своих денег — гонку вооружений в сфере искусственного интеллекта. Частные кредитные фирмы финансируют многомиллиардные дата-центры для Meta и Oracle, игнорируя недавнюю распродажу на рынке и предупреждения о формировании «пузыря». Страх пропустить следующий большой бум перевешивает осторожность. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Инвестиционные гиганты Уолл-стрит, такие как Blue Owl Capital, накопившие триллионы долларов инвестиционного капитала, нашли идеальную цель для своих денег — гонку вооружений в сфере искусственного интеллекта.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

От печенья до дата-центров: как Blue Owl вошел в игру

Еще не так давно Blue Owl Capital была инвестиционной фирмой, кредитовавшей американские компании среднего размера, такие как производитель замороженной выпечки Sara Lee. Сегодня фирма финансирует строительство дата-центров стоимостью в десятки миллиардов долларов для таких гигантов, как Meta и Oracle.

Это демонстрирует, как быстро Уолл-стрит стала главным финансовым посредником американского бума ИИ. Менеджеры фондов, такие как Blue Owl (который за 10 лет вырос до $295 млрд в управлении), годами искали крупные сделки, и ИИ стал целью, большей, чем что-либо в истории.

«Цифры настолько велики»: $30 миллиардов для Meta

В прошлом месяце Blue Owl привлекла $30 миллиардов для строительства ИИ-дата-центра для Meta в Луизиане. Схема финансирования показательна: Blue Owl вложила $3 млрд денег своих клиентов (частный капитал) и заимствовала остальные $27 млрд. Соглашение с Meta содержало чрезвычайное условие, которое гарантировало возврат инвестиций Blue Owl, подобно долгу, даже если партнерство распадется.

Риск «пузыря» против страха пропустить

Хотя Big Tech располагает огромными запасами наличности, их потребности в финансировании ИИ превышают их возможности. По оценкам Morgan Stanley, к 2028 году техгиганты потратят на ИИ почти $3 триллиона, но смогут покрыть только половину этой суммы за счет собственных средств. Это заставляет их обращаться к долговым и частным рынкам.

Несмотря на то, что на прошлой неделе произошла серьезная распродажа технологических акций, а лидеры рынка, такие как CEO Goldman Sachs Дэвид Соломон, предупреждали о «пене» на рынках, Уолл-стрит продолжает действовать. Через несколько дней после предостережений Соломона Goldman сформировал новую команду, сосредоточенную на финансировании ИИ-инфраструктуры.

Привлекательность сделок безумная. Например, инвесткомпания Pimco, купив облигации на $18 млрд для проекта Meta/Blue Owl, получила «бумажную» прибыль в $2 миллиарда за несколько дней из-за ажиотажного спроса.

Кто заплатит, если «пузырь» лопнет?

Нервозность рынка уже заметна. 29 октября акции Meta упали на 11% сразу после публикации рекордного отчета о доходах. Причиной стало то, что Марк Цукерберг пообещал агрессивно увеличить капитальные затраты на ИИ, что вызвало у аналитиков вопрос о том, как компания планирует на этом зарабатывать.

Риски распространяются на всю экономику, поскольку долги нарезаются и перепродаются.

  • Пенсионные фонды: Среди инвесторов последнего фонда Blue Owl на $7 млрд есть государственные пенсионные планы Пенсильвании и Нью-Йорка.
  • Паевые фонды: Облигации, финансирующие дата-центр Meta, можно найти в фондах BlackRock, Invesco и Pimco, доступных розничным инвесторам.
  • Долги техкомпаний: Oracle, которая делает ставку на то, чтобы стать провайдером для OpenAI, является наиболее задолженным техгигантом. Ее акции недавно упали на 32%, а облигации приближаются к «мусорному» рейтингу.
  • Риск технологий: Существует риск, что чипы Nvidia, которые компании покупают в долг, могут устареть через несколько лет.

Почему это важно

Гонка вооружений в сфере ИИ финансируется не только за счет гигантских прибылей Big Tech, но и за счет огромного долгового рычага, предоставленного Уолл-стрит. Частные кредитные компании, такие как Blue Owl, рискуют триллионами долларов (включая пенсионные деньги), делая ставку на то, что спрос на ИИ оправдает эти вложения.

Это создает новый системный риск, при котором неудача нескольких ключевых ИИ-проектов (таких как рискованная ставка Oracle на OpenAI, которая уже диверсифицирует закупки на Amazon и Google) или технологическое устаревание чипов может вызвать цепную реакцию в финансовой системе, потенциально по масштабам превосходящую кризис сланцевого бума.

К теме: Вопрос на триллион долларов: лопнет ли пузырь ИИ в 2025 году?

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами