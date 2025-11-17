Уолл-стрит игнорирует риски «пузыря» и вливает триллионы в гонку ИИ

Инвестиционные гиганты Уолл-стрит, такие как Blue Owl Capital, накопившие триллионы долларов инвестиционного капитала, нашли идеальную цель для своих денег — гонку вооружений в сфере искусственного интеллекта. Частные кредитные фирмы финансируют многомиллиардные дата-центры для Meta и Oracle, игнорируя недавнюю распродажу на рынке и предупреждения о формировании «пузыря». Страх пропустить следующий большой бум перевешивает осторожность. Об этом пишет The Wall Street Journal.

От печенья до дата-центров: как Blue Owl вошел в игру

Еще не так давно Blue Owl Capital была инвестиционной фирмой, кредитовавшей американские компании среднего размера, такие как производитель замороженной выпечки Sara Lee. Сегодня фирма финансирует строительство дата-центров стоимостью в десятки миллиардов долларов для таких гигантов, как Meta и Oracle.

Это демонстрирует, как быстро Уолл-стрит стала главным финансовым посредником американского бума ИИ. Менеджеры фондов, такие как Blue Owl (который за 10 лет вырос до $295 млрд в управлении), годами искали крупные сделки, и ИИ стал целью, большей, чем что-либо в истории.

«Цифры настолько велики»: $30 миллиардов для Meta

В прошлом месяце Blue Owl привлекла $30 миллиардов для строительства ИИ-дата-центра для Meta в Луизиане. Схема финансирования показательна: Blue Owl вложила $3 млрд денег своих клиентов (частный капитал) и заимствовала остальные $27 млрд. Соглашение с Meta содержало чрезвычайное условие, которое гарантировало возврат инвестиций Blue Owl, подобно долгу, даже если партнерство распадется.

Риск «пузыря» против страха пропустить

Хотя Big Tech располагает огромными запасами наличности, их потребности в финансировании ИИ превышают их возможности. По оценкам Morgan Stanley, к 2028 году техгиганты потратят на ИИ почти $3 триллиона, но смогут покрыть только половину этой суммы за счет собственных средств. Это заставляет их обращаться к долговым и частным рынкам.

Несмотря на то, что на прошлой неделе произошла серьезная распродажа технологических акций, а лидеры рынка, такие как CEO Goldman Sachs Дэвид Соломон, предупреждали о «пене» на рынках, Уолл-стрит продолжает действовать. Через несколько дней после предостережений Соломона Goldman сформировал новую команду, сосредоточенную на финансировании ИИ-инфраструктуры.

Привлекательность сделок безумная. Например, инвесткомпания Pimco, купив облигации на $18 млрд для проекта Meta/Blue Owl, получила «бумажную» прибыль в $2 миллиарда за несколько дней из-за ажиотажного спроса.

Кто заплатит, если «пузырь» лопнет?

Нервозность рынка уже заметна. 29 октября акции Meta упали на 11% сразу после публикации рекордного отчета о доходах. Причиной стало то, что Марк Цукерберг пообещал агрессивно увеличить капитальные затраты на ИИ, что вызвало у аналитиков вопрос о том, как компания планирует на этом зарабатывать.

Риски распространяются на всю экономику, поскольку долги нарезаются и перепродаются.

Пенсионные фонды: Среди инвесторов последнего фонда Blue Owl на $7 млрд есть государственные пенсионные планы Пенсильвании и Нью-Йорка.

Паевые фонды: Облигации, финансирующие дата-центр Meta, можно найти в фондах BlackRock, Invesco и Pimco, доступных розничным инвесторам.

Долги техкомпаний: Oracle, которая делает ставку на то, чтобы стать провайдером для OpenAI, является наиболее задолженным техгигантом. Ее акции недавно упали на 32%, а облигации приближаются к «мусорному» рейтингу.

Риск технологий: Существует риск, что чипы Nvidia, которые компании покупают в долг, могут устареть через несколько лет.

Почему это важно

Гонка вооружений в сфере ИИ финансируется не только за счет гигантских прибылей Big Tech, но и за счет огромного долгового рычага, предоставленного Уолл-стрит. Частные кредитные компании, такие как Blue Owl, рискуют триллионами долларов (включая пенсионные деньги), делая ставку на то, что спрос на ИИ оправдает эти вложения.

Это создает новый системный риск, при котором неудача нескольких ключевых ИИ-проектов (таких как рискованная ставка Oracle на OpenAI, которая уже диверсифицирует закупки на Amazon и Google) или технологическое устаревание чипов может вызвать цепную реакцию в финансовой системе, потенциально по масштабам превосходящую кризис сланцевого бума.

