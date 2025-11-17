Multi от Минфин
17 ноября 2025, 11:16

Иностранные инвесторы возвращаются на китайский рынок акций: вложения достигли $50,6 млрд — FT

Глобальные инвесторы начали переоценивать китайский рынок акций, который до недавнего времени считался непривлекательным. За первые десять месяцев 2025 года общий приток иностранных инвестиций в китайские акции достиг $50,6 млрд, что является самым высоким показателем за четыре года и значительно превышает $11,4 млрд за весь 2024 год. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные Института международных финансов (IIF).

Глобальные инвесторы начали переоценивать китайский рынок акций, который до недавнего времени считался непривлекательным.

Причины возобновления интереса

Возвращение интереса к китайским акциям, котирующимся на материковой части Китая и в Гонконге, связано с несколькими факторами. В этом году рост стимулировал энтузиазм вокруг искусственного интеллекта, особенно после выпуска прорывной модели DeepSeek, а также ряд сильных первичных размещений (IPO) в финансовом хабе Азии.

Изменение настроений после лет спада

Этот рост произошел после нескольких лет слабой доходности, когда иностранные инвесторы массово сокращали свои позиции. Главными причинами оттока капитала были опасения относительно замедления экономического роста Китая и эскалация напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Однако сейчас инвесторы видят потенциал в низких оценках активов. «Китай все еще торгуется с рекордно большой скидкой по сравнению с остальным миром, и все же у них есть некоторые из лучших компаний в сфере технологий», — сказал Джонатан Пайнс, руководитель по акциям Азии (кроме Японии) в Federated Hermes. «Они являются единственным реальным конкурентом США в некоторых отраслях».

Непрозрачность данных и пассивные инвестиции

Отслеживание потоков капитала усложнилось после того, как в прошлом году Пекин прекратил публикацию ежедневных данных об инвестициях в акции материкового Китая через Гонконг. (IIF отслеживает эти данные через изменения во внешних портфельных обязательствах, исключая китайские компании, котирующиеся в США).

По данным Citi, интерес к покупке вырос после введения США тарифов «День освобождения» в апреле: 55% операций приходилось на покупку против 45% на продажу.

Интересно, что, по данным EPFR Global, активные менеджеры (которые выбирают акции вручную) в этом году оставались чистыми продавцами китайских акций. Однако этот отток был полностью компенсирован притоком средств в пассивные фонды (ETF и взаимные фонды), которые автоматически покупают акции в соответствии с индексами.

Почему это важно

Возвращение иностранного капитала в китайские акции является важным сигналом о том, что глобальные инвесторы, возможно, достигли «дна» пессимизма в отношении второй по величине экономики мира. После двух лет массового ухода с рынка из-за кризиса недвижимости, регуляторного давления Пекина и торговых войн с США, инвесторы начинают видеть в Китае не «непривлекательный» риск, а возможность для покупки заниженных активов.

Это особенно важно для Китая, который нуждается в иностранном капитале для стабилизации рынков и финансирования своего технологического сектора (ИИ) на фоне экономического замедления.

В то же время тот факт, что приток обеспечивают пассивные индексы (ETF), а не активные менеджеры, свидетельствует о том, что это еще не полное доверие. Это скорее ставка на то, что рынок достиг дна и будет восстанавливаться в целом, а не вера в прозрачность и успех отдельных китайских компаний.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
