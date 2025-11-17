Multi от Минфин
17 ноября 2025, 9:54 Читати українською

Гарвард утроил вложения в криптовалютный фонд BlackRock

Гарвардский университет в третьем квартале увеличил свои инвестиции в биржевой фонд iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), запущенный компанией BlackRock, более чем на 250%.

Гарвардский университет в третьем квартале увеличил свои инвестиции в биржевой фонд iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), запущенный компанией BlackRock, более чем на 250%. ► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиВложения ГарвардаСогласно отчету компании Harvard Management Company, управляющей целевым фондом университета объемом $57 млрд, по состоянию на 30 сентября, в ее владении находилось более чем 6,8 млн акций IBIT на сумму $442,8 млн.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Вложения Гарварда

Согласно отчету компании Harvard Management Company, управляющей целевым фондом университета объемом $57 млрд, по состоянию на 30 сентября, в ее владении находилось более чем 6,8 млн акций IBIT на сумму $442,8 млн.

В августе университет сообщил, что его позиция в IBIT составляет 1,9 млн акций на сумму $116,6 млн.

Старший аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Балчунас назвал это крайне редким случаем, когда учебное заведение вкладывает деньги в ETF, поскольку убедить управляющих целевым фондом приобрести даже традиционные ETF — сложная задача.

Читайте также: Гарвард третий год подряд признан лучшей бизнес-школой

Однако инвестиции Гарварда в IBIT составили всего 1% от общего целевого капитала, добавил Балчунас.

По его подсчетам, теперь Гарвардский университет находится на 16 месте по объему вложений среди инвесторов IBIT.

В основном инвестиции Гарварда приходятся на акции американских технологических компаний, включая Amazon, Meta, Microsoft и Alphabet, материнскую компанию Google.

Университет также открыл новую позицию на $16,8 млн в финтех-компании Klarna и купил акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company на $59,1 млн.

Читайте также: Трамп заморозил финансирование Гарварда на $2,2 млрд

Гарвард также удвоил вложения в золото, увеличив свою долю в биржевом фонде SPDR Gold Shares (GLD) до 661 391 акции стоимостью $235,1 млн — в августе во владении университета находилось 333 000 этих акций.

В криптовалютные фонды инвестируют и другие образовательные учреждения: Стэндфордский университет, Массачусетский технологический институт, Дартмутский колледж и Университет Северной Каролины.

Давление Трампа

Как писал ранее «Минфин», в этом году Гарвард столкнулся с серьезным политическим давлением со стороны администрации президента Трампа, которая угрожала сократить федеральное финансирование из-за инициатив университета по разнообразию и инклюзивности.

Также были попытки усложнить пребывание иностранных студентов в США, что вызвало «тревогу и опасения» среди абитуриентов.

Однако, несмотря на эти риски, привлекательность Гарварда для иностранцев остается чрезвычайно высокой. 31% неамериканских респондентов назвали HBS своей «школой мечты». Для сравнения, ведущие европейские бизнес-школы, такие как Insead и London Business School, получили только по 3% голосов каждая.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
