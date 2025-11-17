Multi от Минфин
українська
17 ноября 2025, 9:37

Без крыши над головой: ООН заявляет о беспрецедентном жилищном кризисе в Украине

Украина столкнулась с «беспрецедентным жилищным кризисом» спустя три с половиной года после начала полномасштабного вторжения россии. Об этом говорится в докладе Международной организации по миграции ООН (МОМ).

Украина столкнулась с «беспрецедентным жилищным кризисом» спустя три с половиной года после начала полномасштабного вторжения россии.
Фото: lb.ua

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Разрушение жилья

В стране разрушены или повреждены более 236 000 зданий. Более 2,5 млн единиц — около 10% жилищного фонда — были определенным образом повреждены или стали непригодными для проживания.

Дефицит муниципального жилья, недостаточно регулируемый рынок и миграция населения оказали серьезное давление на доступность жилья.

Почти четверть довоенного населения страны — около 10,6 млн украинцев — были вынуждены покинуть свои дома. Большинство из них уехали за границу.

В Украине осталось 3,7 млн внутренне перемещенных лиц. Две трети из них испытывали трудности с оплатой нового жилья, поэтому многие семьи исчерпали свои сбережения — они вынуждены тратить 50% или больше своего дохода на аренду.

Читайте также: Аренда квартир в Киеве: цены падают, спрос снижается — что ожидать до конца года

Напомним

По данным на конец 2023 — начало 2024 года, в Украине разрушены или повреждены более 250 тысяч жилых домов. Из них около 222,6 тысячи — частные дома, а примерно 27 тысяч — многоквартирные. Эти цифры постоянно меняются из-за продолжающихся обстрелов, особенно в регионах, где ведутся активные боевые действия, например Донецкая и Харьковская области.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
17 ноября 2025, 9:48
У чернишова кризи нема — від собі, міндічу, зєзєдєнту і аллєбарісовнє чотири хати будує по 1000 кв.м.
