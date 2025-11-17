Украина будет с газом: «Нафтогаз» и греческая DEPA договорились о поставках

НАК «Нафтогаз Украины» и греческая государственная компания DEPA Commercial подписали Письмо о намерениях по поставкам природного газа в Украину в зимний период в рамках встречи Президента Владимира Зеленского с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Договоренности с Грецией

«Наши договоренности с Грецией сегодня — это важная часть крупного энергетического пакета, который мы подготовили этой зимой, чтобы обеспечить Украину газом. Я хочу поблагодарить тебя еще раз, дорогой друг. Благодарю твою команду, компании за то, что мы можем это осуществить», — сказал Зеленский.

Отмечается, что документ подписали глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий и гендиректор греческой государственной компании DEPA Commercial Константинос Ксиферас.

В рамках предстоящего соглашения транспортировка газа в Украину будет осуществляться по маршруту, который совместно обеспечивают операторы газотранспортных систем пяти европейских стран.

Президент и Премьер-министр также обсудили долгосрочные договоренности — получение природного газа из США через Грецию.

Проблемы с газом

Начало осени показало, что на этот раз целью российских ударов являются не только объекты электроэнергетики — как производства, так и передачи, но и газовая добыча и газовая инфраструктура — в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

На середину сентября запасы газа в украинских хранилищах составляли около 12 млрд кубов. Это больше, чем в прошлом году на ту же дату, но меньше, чем нужно для нормального прохождения зимы.

Ранее эту потребность эксперты оценивали по меньшей мере в 13,5 млрд кубов, а правительство — в 13,2 млрд кубов, которых, по оценкам экспертов, будет достаточно только на теплую зиму.

К началу октября глава Нафтогаза Сергей Корецкий говорил о выполнении правительственного плана заполнения хранилищ на 95−97%.

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал обстрел энергетической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях в ночь на пятницу, 3 октября, самой большой атакой россии на украинские газодобывающие объекты с начала войны.

В Нафтогазе также подтвердили большие масштабы атаки и потерь.

По словам экс-министра энергетики Светланы Гринчук, Украина ведет переговоры об увеличении объема импорта газа до ориентировочно 30%, что составляет около 1,38 млрд кубометров. Деньги на это Украина ищет как в кредитах, так и в грантовой помощи от партнеров, поскольку собственные ресурсы идут на финансирование армии.