«Швейцаризация» SGD: почему сингапурский доллар так силен

Сингапурский доллар (SGD) демонстрирует характеристики, схожие со швейцарским франком (CHF), согласно данным BofA Securities. Об этом пишет investing.

«Швейцаризация» SGD

Брокерская компания описывает эту конвергенцию как «швейцаризацию» SGD, что отражает, как валюта стала более защитной и стабильной в периоды глобального неприятия риска.

Несмотря на географическую удаленность и разницу в масштабах, Швейцария и Сингапур имеют несколько общих ключевых черт, которые определяют поведение их валют.

Общие ключевые черты

Обе страны имеют суверенный кредитный рейтинг AAA, значительные чистые международные инвестиционные позиции (NIIP) и признаны глобальными финансовыми центрами.

Ни одна из стран активно не стремится к статусу резервной валюты, а Сингапур придерживается политики неинтернационализации для сохранения своей денежно-кредитной структуры.

Корреляция между USD/SGD и USD/CHF неуклонно росла в течение последних 25 лет. Анализ BofA показывает, что спекулятивные фьючерсные позиции по CHF тесно отслеживают движения USD/SGD, что свидетельствует о схожем влиянии поведения глобальных инвесторов на обе валюты.

Увеличение активности хедж-фондов и собственных торговых операций в SGD также способствовало этой тенденции, хотя эти потоки остаются меньше, чем институциональные и торговые транзакции.

С точки зрения скорректированной на риск доходности, SGD остается близким к CHF.

С 2020 года средний трехмесячный коэффициент Шарпа для длинной позиции по SGD против USD составлял 24 базисных пункта по сравнению с 9 базисными пунктами для CHF.

В долгосрочной перспективе более высокая доходность SGD и более низкая волатильность, благодаря системе валютного коридора Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS), поддерживали его показатели.

Обе валюты теперь демонстрируют сопоставимое поведение в периоды финансового стресса. Во время прошлых кризисов, таких как глобальный финансовый кризис и начальные этапы шока COVID-19, SGD обычно ослабевал.

Но последние данные показывают, что он все чаще укрепляется или стабилизируется в условиях неприятия риска, а ценообразование риск-реверсалов USD/SGD теперь более тесно согласуется с USD/CHF.

Несмотря на эти сходства, BofA отмечает ключевые различия. Сингапур не стремится к статусу резервной валюты, и официальные лица MAS подтвердили эту позицию. Финансовая система Сингапура, хотя и крупная, не обладает глубиной рынков Швейцарии.

Рыночная капитализация акций

Рыночная капитализация акций Швейцарии примерно в три раза больше, чем у Сингапура, а рынок государственных облигаций примерно в два раза больше.

Более того, почти половина сингапурских государственных ценных бумаг не обращается на рынке и выпускается для удовлетворения внутренних пенсионных потребностей.

Тем не менее роль Сингапура как финансового центра очевидна. По состоянию на конец 2024 года активы под управлением достигли около 6 триллионов SGD, при этом 77% поступило из-за рубежа, а 88% инвестировано за границу.

Город-государство также наблюдал быстрый рост числа семейных офисов, которых насчитывается более 2 000, что ставит его на второе место в мире по конкурентоспособности.

Его NIIP остается выше 100% ВВП, обеспечивая сильный внешний буфер и способность репатриировать средства в периоды глобального стресса, как это было во время пандемии COVID-19.

В номинальном выражении CHF достиг рекордно высокого уровня по отношению к SGD в 2025 году. Но в реальном выражении покупательная способность SGD относительно франка оставалась стабильной, находясь около своего 26-летнего среднего значения.

Реальный эффективный обменный курс (REER) сингапурского доллара вырос на 33% за этот период, опередив рост швейцарского франка на 20%.

Внешний баланс Сингапура и доверие к политике также снизили волатильность потоков капитала.

Во время финансового кризиса 2008−09 годов отток портфельных инвестиций достиг почти 40% ВВП, но во время шока COVID-19 таких разворотов не наблюдалось.

Данные показывают, что портфельные потоки Сингапура стали менее связаны с глобальными циклами риска и в некоторых случаях стали контрциклическими.

BofA добавляет, что дисциплинированная политическая структура Сингапура, крупная база иностранных активов и стабильная внешняя позиция усилили защитные характеристики его валюты.