Тим Кук может покинуть пост гендиректора Apple в 2026 году. Кто его заменит

Apple готовится к вероятному уходу Тима Кука с поста генерального директора в 2026 году, следующим генеральным директором может стать старший вице-президент Apple по разработке оборудования Джон Тернус, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Уход Кука

По данным газеты, совет директоров и высшее руководство Apple недавно активизировали подготовку к передаче Куком руководства компанией после более чем 14 лет у руля.

Тернус рассматривается как наиболее вероятный преемник, хотя окончательное решение пока не принято.

Источники, близкие к Apple, подчеркнули, что готовящаяся смена руководителя не связана с текущими показателями компании. Сейчас предстоит ожидаемый рекордный период продаж iPhone в конце года.

Компания вряд ли объявит о новом генеральном директоре до публикации следующего отчета о доходах в конце января, который будет охватывать важный праздничный сезон.

Объявление в начале года даст новой команде руководителей время освоиться перед крупными ежегодными мероприятиями Apple, включая конференцию разработчиков в июне и запуск iPhone в сентябре, отмечает издание. Несмотря на активизацию подготовки, сроки объявления еще могут измениться.

Напомним

Кук, бывший операционный директор Apple, которому в этом месяце исполнилось 65 лет, руководит компанией с 2011 года, сменив на этом посту соучредителя Стива Джобса.

Под руководством Кука рыночная капитализация Apple взлетела с примерно 350 миллиардов долларов в 2011 году до 4 триллионов долларов на сегодняшний день.