Google инвестирует $40 млрд в новые дата-центры в Техасе

Компания Google, принадлежащая Alphabet Inc., планирует инвестировать 40 миллиардов долларов в три новых дата-центра в Техасе в рамках программы по наращиванию вычислительных мощностей для искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Этот штат также получил многомиллиардные инвестиции от конкурентов компании, таких как OpenAI и Anthropic.

Инвестиции в дата-центры

Инвестиции будут осуществляться до 2027 года, сообщил Google. Один дата-центр будет расположен в округе Армстронг и два — в округе Хаскелл. Один из объектов в Хаскелле будет расположен рядом с новой солнечной электростанцией и аккумуляторной батареей, призванной снизить нагрузку на энергосистему.

«Эти инвестиции создадут тысячи рабочих мест, обеспечат профессиональную подготовку студентов колледжей и электриков, а также ускорят реализацию инициатив по обеспечению доступности энергии по всему Техасу», — заявил генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи на мероприятии недалеко от Далласа, где у компании уже есть два дата-центра.

Почему Техас

Техас стал центром притяжения для центров обработки данных, поскольку компании стремятся получить относительно дешевую энергию и обширные земельные участки, а штат стремится разместить инфраструктуру, которая обеспечивает бум искусственного интеллекта.

Представляя свои последние планы, Google подчеркнул свою приверженность «внедрению новых источников энергии, покрытию расходов, связанных с эксплуатацией, и поддержке местных инициатив по повышению энергоэффективности».

Акции Alphabet выросли на 1,7% в ходе расширенных торгов после закрытия в пятницу.