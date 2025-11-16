Рейтинговое агентство Fitch Ratings 14 ноября третий раз подряд подтвердило рейтинг Украины на уровне «Restricted Default» (ограниченный дефолт) для долгов в иностранной валюте. Об этом сообщается на его сайте.
Fitch подтвердил «ограниченный дефолт» Украины
Почему «ограниченный дефолт»
«Долгосрочный рейтинг РДЭ в иностранной валюте будет оставаться на уровне „ограниченный дефолт“ до тех пор, пока Украина не нормализует отношения с большинством внешних коммерческих кредиторов. Это произойдет, когда Fitch оценит, что реструктуризация ВВП-варрантов превратилась в затяжной спор, который больше не ограничивает отношения с другими владельцами. реструктуризации с остальными кредиторами», — сообщило агентство.
Украина vs Инвесторы
Переговоры, продолжавшиеся с 16 октября по 5 ноября, имели целью обмен ВВП-варрантов на новые облигации. Однако стороны не смогли прийти к согласию по экономическим условиям.
Предложение Украины:
Украина предложила обменять ВВП-варранты на новые еврооблигации серии С (C Bonds) с коэффициентом обмена 1,26.
- График погашений: Сглажен, в 2030—2032 годах.
- Купонная ставка: Начинается с 2,5% и постепенно растет до 6,0% к 2030 году.
- Денежный компонент: 6 центов (включая комиссию за согласие) на 1 доллар номинальной стоимости варрантов для стимулирования участия.
Требования Комитета Владельцев:
Предложение инвесторов предусматривает обмен на новые облигации серии С с существенно более высокими экономическими параметрами, которые Украина назвала неприемлемыми из-за несоответствия условиям МВФ:
- Увеличение госдолга: Значительное увеличение объема госдолга.
- Сокращение срока погашения: С первым существенным погашением уже в 2029 году.
- Высшие купонные ставки: В диапазоне от 5% до 7,75%.
Из-за отсутствия прогресса в достижении согласия Украина отказалась от дальнейших предложений в рамках этого ограниченного переговорного периода.
Марченко подчеркнул, что, несмотря на беспрецедентные вызовы из-за войны и падения экономики почти на треть, Украина остается преданной конструктивному диалогу.
«Потери от войны для Украины чрезвычайно велики, однако мы не планируем добавлять в список потерь доверие инвесторов», — подчеркнул он.
Украина остается настроена на конструктивные переговоры со всеми собственниками ВВП-варрантов для обеспечения долгосрочной долговой устойчивости, не создавая угрозы для восстановления страны.
