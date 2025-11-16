Эстония выделит для Украины 3,5 млн евро на приобретение систем Starlink

Эстония решила выделить Украине 3,5 миллиона евро на приобретение систем связи Starlink в рамках ИТ-коалиции, чтобы таким образом улучшить ИТ-потенциал Украины и поддержать ее в противодействии российской агрессии. Об этом объявило Министерство обороны Эстонии, сообщает «Европейская правда».

Что известно о помощи

Как отметил глава эстонского оборонного ведомства Ханно Певкур, Украина сама проинформировала о необходимости поддержки для обеспечения связи Starlink.

«И разумеется, это чрезвычайно важная помощь для них, которая имеет заметный эффект на поле боя. Возможности Starlink особенно важны, учитывая желание Украины значительно увеличить количество дронов, требующих высокопроизводительного интернет-соединения», — сказал Певкур.

Он напомнил, что Украина ежедневно борется за свободу всей Европы, включая Эстонию.

«Поэтому, кроме оружия, критически важна также информационно-технологическая поддержка, и поэтому я рад, что мы можем помочь Украине в улучшении ее ИТ-мощностей, тем самым увеличивая ее шансы на победу в войне, которая ежедневно уносит сотни человеческих жизней», — добавил Певкур.

3,5 миллиона евро, выделенных на приобретение систем связи Starlink, поступают из пакета помощи Украине, который Эстония запланировала на 2025 год.

ИТ-коалиция

Средства, предназначенные для совместных закупок Starlink, будут направлены через ИТ-коалицию, возглавляемую Эстонией и Люксембургом.

В этом году Эстония предоставила Украине военную помощь в размере около 0,3% ВВП Эстонии. Помощь была направлена на приобретение военной помощи для Украины через эстонские предприятия, обучение, проводимое Вооруженными силами, и развитие информационных технологий с помощью ИТ-коалиции.