українська
16 ноября 2025, 13:37

ИИ-бум приведет к рекордному размещению облигаций в 2026 году — JPMorgan

Новый виток расходов на финансирование инвестиций в искусственный интеллект увеличит объем размещений на рынке американских высококачественных облигаций в 2026 году до нового рекорда в $1,81 трлн. Об этом написали кредитные стратеги JPMorgan в записке, которую цитирует Bloomberg. Прежний максимум, достигнутый в 2020 году, составлял $1,76 трлн.

Новый виток расходов на финансирование инвестиций в искусственный интеллект увеличит объем размещений на рынке американских высококачественных облигаций в 2026 году до нового рекорда в $1,81 трлн.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Ключевыми факторами, из-за которых компаниям понадобится привлекать дополнительные деньги, станут необходимость рефинансировать старый долг на более чем $1 трлн, оживление сделок по слияниям и поглощениям, а также бурный рост капитальных затрат на ИИ.

Стратеги прогнозируют, что в 2026 году компании из сектора технологий, медиа и телекоммуникаций привлекут около $400 млрд на рынке высококлассного долга.

Одни только технологические компании увеличат объем размещений до $252 млрд — это на 61% больше, чем они заняли с начала 2025 года.

В потребительском секторе ожидается рост выпуска облигаций на 44% (до $135 млрд), в сегменте медиа и развлечений — на 38% (до $85 млрд), а заемщики из телекоммуникационной отрасли увеличат выпуск на 25% (до $56 млрд), считает инвестбанк.

По оценкам JPMorgan, объемы погашений в 2026 году останутся близкими к рекордным — чуть выше $1 трлн, почти без изменений по сравнению с текущим годом. С учетом того, что предложение бондов в 2026 году, как ожидается, будет примерно на 17% выше в сравнении с тем, что уже выпущено в этом году, а погашения останутся стабильными, чистый объем новых размещений увеличится на 54% — до $802 млрд, что станет самым высоким показателем с 2020 года, утверждает банк.

Кто разместил облигации в 2025 году

Выпуск облигаций растет и в 2025 году: это частично объясняется более выгодной стоимостью заимствований благодаря снижению ставок ФРС, всплеску ИИ-инвестиций и возобновлению сделок по поглощениям, отметил JPMorgan.

Goldman Sachs подсчитал, что объем займов таких компаний, как Meta, Alphabet, Oracle и других, составил с начала года $180 млрд, писала Financial Times 31 октября. Эмиссия, связанная с ИИ, составила более четверти всего чистого предложения корпоративного долга США в этом году, отметило издание. Компании выходят на рынок в период чрезвычайно высокого спроса, утверждала газета.

«Огромный аппетит высокорейтинговых технологических эмитентов к заемным средствам для финансирования инвестиций в ИИ отвлечет спрос от других областей рынков корпоративного кредитования», — говорил FT управляющий фондом в TwentyFour Asset Management Гордон Шеннон.

Несмотря на недавние опасения относительно устойчивости кредитного рынка, JPMorgan своим прогнозом присоединился к другим аналитикам Уолл-стрит, которые тоже ждут продолжения тренда в следующем году, отметил Bloomberg.

Так, аналитики Goldman Sachs назвали 2025 год «выдающимся годом для чистого объема размещений, связанных с ИИ», и тоже прогнозируют, что волна продаж облигаций для финансирования дата-центров и сопутствующей энергетической инфраструктуры продолжится и в 2026 году, написало агентство.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
