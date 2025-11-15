Информация о депортации украинцев из Португалии — фейк

Слухи о депортации украинцев из Португалии оказались ложью, что ни один аппарат не подтвердил. В сети разлетелись слухи, будто «португальцы выгоняют украинцев» из страны. Однако, как оказалось, это еще один пример российской пропаганды, как сообщили в Центре противодействия дезинформации, пишет inkorr.

Что произошло

Российские СМИ начали распространять фейковые новости о том, что в Португалии якобы «аннулируют законы» и «депортируют 60 тысяч украинцев». Однако факты показывают, что никакой депортации и тем более украинцев в Португалии не происходит.

Реакция Португалии и Центра противодействия дезинформации

Агентство по вопросам интеграции, миграции и убежища (AIMA) Португалии начало проверку примерно 65 тысяч условных вида на жительство, выданных еще в 2022 году. Этот процесс был запущен по требованию Европейской комиссии для подтверждения соответствия документов.

Представители Центра противодействия дезинформации отметили, что это еще одна информационная атака со стороны России, направленная на засеяние негативного отношения к Украине. Также они подчеркнули, что выдумки о депортации — попытки рассеять панику среди украинских беженцев.

Украинцы могут спокойно держать свои паспорта, поскольку Португалия не стремится выгонять их из страны. Это лишь еще один пример фейковой информации, которая создает негативную атмосферу вокруг украинцев, ищущих убежище в Европе.