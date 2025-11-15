Украина упростит трудоустройство иностранцев

Кабмин согласовал законопроект № 14211 , предусматривающий введение единого разрешения на проживание и работу иностранцев в Украине, а также создание онлайн-портала для подачи заявлений и публикации вакансий.

Что это значит

Теперь будет единственное разрешение, которое сразу дает право и жить, и работать в Украине вместо двух документов:

разрешения на трудоустройство; виды на жительство.

Также планируют создать государственный онлайн-портал, где украинские работодатели будут публиковать вакансии, а иностранцы смогут подавать заявления на разрешение дистанционно.

Что же предполагает законопроект

Создание Единого государственного вебпортала трудоустройства иностранцев и лиц без гражданства, где украинские работодатели будут размещать информацию о наличии вакансий, которые могут быть замещены иностранцами или лицами без гражданства, и на котором иностранцы и лица без гражданства смогут ознакомиться с соответствующими предложениями.

Иностранцы или лица без гражданства, получившие от работодателя предложение о вакансиях, которые могут быть замещены иностранцем или лицом без гражданства, обращаются за получением единого разрешения на временное проживание и трудоустройство с соответствующим заявлением, которое подается в электронном виде средствами Единого государственного вебпортала трудоустройства иностранцев и лиц;

Принятие по результатам рассмотрения заявления Государственной миграционной службой во взаимодействии с заинтересованными уполномоченными органами Украины решения о предоставлении или отказе в предоставлении единого разрешения на временное проживание и трудоустройство. положительное решение о предоставлении такого разрешения является основанием для получения визы и въезда в Украину;

Закрепление положения, после въезда в Украину иностранцу или лицу без гражданства, которому предоставлено единое разрешение на временное проживание, и подачи им оригиналов документов и своих биометрических данных оформляется вид на временное проживание;

Выделение категорий иностранцев и лиц без гражданства, имеющих право свободного доступа к рынку труда в Украине и разграничение в связи с этим особенностей оформления вида на временное проживание для разных категорий иностранцев и лиц без гражданства.