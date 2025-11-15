Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год — Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал новый закон о помощи украинским беженцам, который продлевает их легальный статус до марта 2026 года.

«Я подчеркнул, что подписал этот закон о помощи украинцам в последний раз. Я признаю, что к украинскому меньшинству в Польше через три года после начала войны следует относиться ответственно, но так же, как и ко всем остальным меньшинствам в Польше», — сказал президент Польши.

Новый закон о помощи украинцам в Польше

Напомним, 13 сентября польский Сейм принял закон, регулирующий выплаты украинцам в Польше и продлевающий их легальный статус до марта 2026 года.

Документ был разработан после того, как президент Кароль Навроцкий ветировал поправки к закону о так называемой помощи 800+ для украинцев.

Новый акт определяет, что право на выплаты будет зависеть от ряда условий. В частности, помощь сохранят официально работающие или чьи дети учатся в польских школах. Исключение сделано для людей с инвалидностью.

Кроме того, чтобы претендовать на выплаты, иностранцы должны получать не менее 50% минимальной заработной платы в Польше.

Как уточняется, польские органы будут ежемесячно проверять, трудоустроен ли получатель. Если украинец не работает, выплата 800+ для него будет прекращена. Также учитывается факт возможного выезда за пределы Польши.

Закон предусматривает и изменения в сфере здравоохранения. Для взрослых граждан Украины вводятся ограничения на доступ к ряду медицинских услуг, включая реабилитацию, стоматологическое лечение и часть медикаментозной терапии.

Отдельным положением закреплено продление легального статуса пребывания украинцев в Польше до 4 марта 2026, что соответствует сроку действия решения Совета Е С .

Ранее действующие нормы гарантировали временную защиту до конца сентября 2025 года. После этой даты возникли бы проблемы с легальным трудоустройством и пребыванием, однако новый закон позволяет избежать правового вакуума.